Два українські фільми отримали нагороди на фестивалі "Берлінале"

Загалом на Берлінале було представлено шість українських фільмів

Українські фільми "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші" отримали нагороди на кінофестивалі "Берлінале".

Про це повідомляє Держкіно.

Які нагороди здобули українські фільми

Українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У картині йдеться про війну очима українок та дітей, що через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

"Ми хотіли би присудити приз фільму, який пропонує ніжний погляд на щоденні ритми зламаного дитинства. Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення", — зазначили журі конкурсу.

Фільм Надії Парфан "Це побачення" отримав спеціальну відзнаку Міжнародного журі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.

Журі порівнює кіноісторію з однойменним короткометражним фільмом Клода Лелуша.

"Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов’язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці — сама жінка", — відзначають журі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023". Також ми розповідали, що на "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну.