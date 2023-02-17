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Володимир Зеленський у прямому ефірі виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"

17 лютого 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Володимир Зеленський виступив на церемонії відкриття Берлінале-2023
Володимир Зеленський виступив на церемонії відкриття "Берлінале-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці Німеччини стартував 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Під час урочистої церемонії відкриття виступив Президент України Володимир Зеленський.

Повна текстова версія промови доступна на сайті Офісу Президента.

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Деталі 

Після промови американського актора та режисера Шона Пенна, який презентує на кінофестивалі документальний фільм "Суперсила" (Superpower)  про війну в Україні, на прямому зв’язку з Києва до гостей Берлінале вийшов Президент України.

Свою промову Володимир Зеленський розпочав зі згадки фільму "Небо над Берліном" німецького режисера Віма Вендерса, який за два роки до падіння Берлінської стіни показав, як розколоте надвоє місто об’єднується.

"Тоді Верденс навіть не міг уявити, що колись, по суті, на цьому ж самому місці, він відкриватиме 50-й Берлінале. Там, де колись була стіна і порожнеча — тепер вирує життя і б’ється серце Берлінале. І це, як на мене, дуже символічно", сказав Президент України.

Зеленський зазначив, що культура й кіно можуть бути поза політикою, але не в умовах війни.

"Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто — політика нинішньої росії. У таких обставинах і в такі часи мистецтво не може бути нейтральним. Не може бути "поза". Культура в такі часи робить вибір. Обирає бік. І або в різні способи каже своє слово, чим бореться та протидіє злу. Або — не помічає і мовчить, чим, власне, йому допомагає", — заявив Президент України.

Також Володимир Зеленський подякував, що на цьогорічний кінофестиваль не допустили інституцій і персон, які підтримують кремль, і фільмів, знятих за підтримки росії.

Фестиваль триватиме з 16 по 26 лютого і пройде під знаком солідарності з Україною, що протистоїть повномасштабному нападу росії, та Іраном, де проходять масштабні протести проти правлячого режиму. Зокрема, кольорами цьогорічного "Берлінале" стали синій і жовтий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну.

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