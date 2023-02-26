Два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале"
Украинские фильмы "Это свидание" и "Просыпаясь в тишине" получили награды на кинофестивале "Берлинале".
Об этом сообщает Госкино.
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Какие награды получили украинские фильмы
Украинско-немецкий документальный фильм Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи "Просыпаясь в тишине" получил специальную награду за лучший короткометражный фильм в программе Generation Kplus на Берлиналском кинофестивале, а также 2500 евро от немецкой благотворительной организации для детей Deutsches Kinderhilfswerk.
В картине говорится о войне глазами украинок и детей, которые из-за российской войны в Украине вынужденно нашли убежище в Германии.
"Мы хотели бы присудить приз фильму, который предлагает нежный взгляд на ежедневные ритмы сломанного детства. Легкая интимность этого фильма является свидетелем длительной радости, силы и невинности на фоне глубокой потери. Мы были тронуты уверенным подходом фильма. Он мощно пробуждает чувство места и истории, поскольку предлагает важный снимок актуального настоящего", — отметили жюри конкурса.
Фильм Надежды Парфан "Это свидание" получил специальное отличие Международного жюри. Картина о жизни во время полномасштабного вторжения была продемонстрирована в рамках программы Berlinale Shorts 2023.
Жюри сравнивает киноисторию с одноименным короткометражным фильмом Клода Лелуша.
"Режиссеру удается освободить фарсовый короткометражный фильм 1976 года и превратить его в нечто сложнее, где неотложность имеет причины; это связано с войной, а не с прихотью мачо, тем более что украинский солдат в отпуске — сама женщина", — отмечают жюри.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023". Также мы рассказывали, что на "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране.