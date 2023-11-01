Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Двейн Джонсон вбрався у Бекхема на Гелловін — футбольні фанати розлютилися arrow

Двейн Джонсон вбрався у Бекхема на Гелловін — футбольні фанати розлютилися

1 листопада 2023 17:45
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Двейн Джонсон вбрався у Бекхема на Гелловін — футбольні фанати розлютилися
Двейн "Скеля" Джонсон в образі Девіда Бекхема. Фото: instagram.com/therock
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Актор і регбіст Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", вбрався на Гелловін футболістом Девідом Бекхемом. Фото свого образу опублікував у соціальних мережах. Проте футбольні вболівальники помітили, що він одягнув підроблену футболку Манчестер Юнайтед, про що написали у коментарях.

Про це пише видання Mirror.

Читайте також:

Бекхему сподобалося

Тренд цьогорічного Гелловіну серед голлівудських зірок — переодягатися в образи інших знаменитостей.  Двейн "Скеля" Джонсон теж вирішив підтримати флешмоб і нарядився у молодого Девіда Бекхема. Він одягнув облягаючу футболку "Юнайтед", і навіть знайшов довгу перуку, щоб зімітувати зачіску Девіда коли той виступав за "Реал" у Ла Лізі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

Тисячі футбольних вболівальників звернули увагу на те, що Джонсон одягнув підроблену футболку Манчестер Юнайтед, адже на ній не було логотипу компанії Adidas.

Підписники були спантеличені, адже актор, який є одним з найбагатших акторів Голлівуду, точно міг собі дозволити оригінальну футболку. Один з фанів зазначив, що футболка має досить дешевий вигляд. 

Проте, дехто з прихильників Двейна Джонсона прокоментував, що він має рекламний контракт з компанією спортивного одягу Under Armour, тобто не може публічно носити одяг іншого спортивного бренду. 

"Скеля" також опублікував відео з м'ячем, щоб прихильники могли краще роздивитися його образ. Його вподобав і сам Девід Бекхем, який не стримався від жартівливого коментаря. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

"Я дійсно думав, що дивлюся в дзеркало! Маєш класний вигляд, проте тобі може знадобитися майка більшого розміру", — написав футболіст у коментарі до допису Двейна, адже він був вбраний у дуже тісну футболку. 

Ще Бекхем натякнув, що наступного року на Гелловін вбереться Двейном "Скелею" Джонсоном.   

Нагадаємо, доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії. 

Також ми писали, що Періс Гілтон здивувала Геловінськими образами своєї родини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі