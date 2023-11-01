Двейн Джонсон вбрався у Бекхема на Гелловін — футбольні фанати розлютилися

Двейн "Скеля" Джонсон в образі Девіда Бекхема. Фото: instagram.com/therock

Актор і регбіст Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", вбрався на Гелловін футболістом Девідом Бекхемом. Фото свого образу опублікував у соціальних мережах. Проте футбольні вболівальники помітили, що він одягнув підроблену футболку Манчестер Юнайтед, про що написали у коментарях.

Про це пише видання Mirror.

Читайте також:

Бекхему сподобалося

Тренд цьогорічного Гелловіну серед голлівудських зірок — переодягатися в образи інших знаменитостей. Двейн "Скеля" Джонсон теж вирішив підтримати флешмоб і нарядився у молодого Девіда Бекхема. Він одягнув облягаючу футболку "Юнайтед", і навіть знайшов довгу перуку, щоб зімітувати зачіску Девіда коли той виступав за "Реал" у Ла Лізі.

Тисячі футбольних вболівальників звернули увагу на те, що Джонсон одягнув підроблену футболку Манчестер Юнайтед, адже на ній не було логотипу компанії Adidas.

Підписники були спантеличені, адже актор, який є одним з найбагатших акторів Голлівуду, точно міг собі дозволити оригінальну футболку. Один з фанів зазначив, що футболка має досить дешевий вигляд.

Проте, дехто з прихильників Двейна Джонсона прокоментував, що він має рекламний контракт з компанією спортивного одягу Under Armour, тобто не може публічно носити одяг іншого спортивного бренду.

"Скеля" також опублікував відео з м'ячем, щоб прихильники могли краще роздивитися його образ. Його вподобав і сам Девід Бекхем, який не стримався від жартівливого коментаря.

"Я дійсно думав, що дивлюся в дзеркало! Маєш класний вигляд, проте тобі може знадобитися майка більшого розміру", — написав футболіст у коментарі до допису Двейна, адже він був вбраний у дуже тісну футболку.

Ще Бекхем натякнув, що наступного року на Гелловін вбереться Двейном "Скелею" Джонсоном.

Нагадаємо, доньки врятували Двейна "Скелю" Джонсона від депресії.

Також ми писали, що Періс Гілтон здивувала Геловінськими образами своєї родини.