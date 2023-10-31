Періс Гілтон здивувала Гелловінськими образами своєї родини
Тренд цьогорічного Гелловіну серед голівудських зірок — переодягатися в образи інших знаменитостей. Періс Гілтон приміряла вже другий образ, натхненний відомими співачками.
Фото опублікувала у своєму Instagram.
Перевтілилися в отруйні гриби
Телезірка Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом та 9-місячним сином Феніксом приміряли екстравагантні образи на честь Гелловіну. Вони перевтілилися у отруйні гриби — мухомори. Всі троє одягнули червоні "грибні" шапочки, а Періс нарядилася у червоний шкіряний костюм з бахромою і чорну перуку.
На такий образ зірку надихнула співачка Кеті Перрі: у рамках свого Viva Vision Show співачка виступає у точнісінько такому ж костюмі. Періс Гілтон не приховувала, де побачила образ і відмітила співачку на фото.
Раніше світська левиця вже наряжалася у образ Брітні Спірс з кліпу Toxic. Зірка повторила блакитний костюм стюардеси, а свого сина Фенікса одягнула у пілота.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Голівуді святкують Гелловін.
Також ми повідомляли, що Періс Гілтон представила свою лінійку посуду.
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