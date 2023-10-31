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Періс Гілтон здивувала Гелловінськими образами своєї родини

31 жовтня 2023 16:01
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Періс Гілтон здивувала Гелловінськими образами своєї родини
Періс Гілтон з родиною. Фото: instagram.com/parishilton
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Тренд цьогорічного Гелловіну серед голівудських зірок — переодягатися в образи інших знаменитостей. Періс Гілтон приміряла вже другий образ, натхненний відомими співачками. 

Фото опублікувала у своєму Instagram

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Перевтілилися в отруйні гриби 

Телезірка Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом та 9-місячним сином Феніксом  приміряли екстравагантні образи на честь Гелловіну. Вони перевтілилися у отруйні гриби — мухомори. Всі троє одягнули червоні "грибні" шапочки, а Періс нарядилася у червоний шкіряний костюм з бахромою і чорну перуку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На такий образ зірку надихнула співачка Кеті Перрі: у рамках свого Viva Vision Show співачка виступає у точнісінько такому ж костюмі. Періс Гілтон не приховувала, де побачила образ і відмітила співачку на фото. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше світська левиця вже наряжалася у образ Брітні Спірс з кліпу Toxic. Зірка повторила блакитний костюм стюардеси, а свого сина Фенікса одягнула у пілота. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Голівуді святкують Гелловін.

Також ми повідомляли, що Періс Гілтон представила свою лінійку посуду.

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