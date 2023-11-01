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Дуэйн Джонсон нарядился в Бекхэма на Хэллоуин — футбольные фанаты разозлились

1 ноября 2023 17:45
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Дуэйн Джонсон нарядился в Бекхэма на Хэллоуин — футбольные фанаты разозлились
Дуэйн "Скала" Джонсон в образе Дэвида Бекхэма. Фото: instagram.com/therock
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Актер и регбист Дуэйн Джонсон, известный как "Скала", нарядился на Хэллоуин футболистом Дэвидом Бекхэмом. Фото своего образа опубликовал в социальных сетях. Тем не менее, футбольные болельщики заметили, что он надел поддельную футболку Манчестер Юнайтед, о чем написали в комментариях.

Об этом пишет издание Mirror.

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Тренд нынешнего Хэллоуина среди голливудских звезд — переодеваться в образы других знаменитостей. Дуэйн "Скала" Джонсон тоже решил поддержать флешмоб и нарядился у молодого Дэвида Бекхэма. Он надел облегающую футболку "Юнайтед" и даже нашел длинный парик, чтобы сымитировать прическу Дэвида, когда тот выступал за "Реал" в Ла Лиге.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dwayne Johnson (@therock)

Тысячи футбольных болельщиков обратили внимание, что Джонсон надел поддельную футболку Манчестер Юнайтед, ведь на ней не было логотипа компании Adidas.

Подписчики были озадачены, ведь Дуэйн, являющийся одним из самых богатых актеров Голливуда, точно мог себе позволить оригинальную футболку. Один из фанатов отметил, что футболка выглядит довольно дешево.

Тем не менее, некоторые из поклонников Дуэйн Джонсона прокомментировали, что у него есть рекламный контракт с компанией спортивной одежды Under Armour, то есть он не может публично носить одежду другого спортивного бренда.

"Скала" также опубликовал видео с мячом, чтобы поклонники могли лучше рассмотреть его образ. Он понравился и самому Дэвиду Бекхэму, который не удержался от шуточного комментария.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dwayne Johnson (@therock)

"Я действительно думал, что смотрю в зеркало! Классно выглядишь, правда тебе может понадобиться майка большего размера", — написал футболист в комментарии к сообщению Дуэйна, ведь он был одет в очень тесную футболку.

Еще Бекхэм намекнул, что в следующем году на Хэллоуин оденеться  Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

Напомним, дочери спасли Дуэйна "Скалу" Джонсона от депрессии.

Также мы писали, что Пэрис Хилтон удивила Хэллоуинскими образами своей семьи.

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