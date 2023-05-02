Ігор Кондратюк згадав неприємний момент з Віктором Януковичем – що він в нього вкрав

Ведучий "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк поділився своїми спогадами про минуле. Популярний ведучий згадав, як під час одного з випусків відомого шоу "Караоке на Майдані", на якому був колишній президент України Віктор Янукович, стався неприємний інцидент.

Своєю історією Ігор Кондратюк поділився під час програми "STAND UP Battle Club" в YouTube.

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Всім відомо, що Ігор Кондратюк був ведучим популярного шоу "Караоке на Майдані". Не дивлячись на те, що зараз в Україні вже давно закрили даний проєкт, український продюсер згадує цікаві моменти, які були на його шоу раніше.

Ведучий Ігор Кондратюк у програмі "STAND UP Battle Club". Фото: скріншот з YouTube

Наприклад, український телеведучий пригадав історію, яка пов’язана з екс-президентом України Віктором Януковичем. За словами Ігоря Кондратюка, свого часу Віктор Янукович, займаючи пост прем’єр-міністра країни, хотів бути на зйомках дитячої версії "Караоке на Майдані".

Коли один з учасників шоу виконав відому пісню під назвою "В траве сидел кузнечик", випуск з ним не узгодили через те, що у пісні є слово "сидел". Але стався ще один неприємний інцидент з колишнім українським президентом, який зараз вважається втікачем.

Після того, як Віктор Янукович був на шоу, на ньому зник капелюх, з яким учасники ходили збирали гроші за свій спів. Втім, згодом стало відомо, що Віктор Янукович до цього не має ніякого відношення.

"Коли ми зібралися і вийшли на наступну передачу, мені редакторка каже: "Ігорю, в нас зник капелюх". А тоді була якраз фішка про те, що Янукович двічі судимий і типу тирив шапки по молодості. У нас реально на тих зніманнях зник капелюх і не було його два роки. Поки на передачу не прийшла дівчина, яка виступала в тій передачі ще школяркою, а прийшла студенткою, вона там програла, і сказала: "Я забрала, я на фарт". А я кажу: "Нічого, що ми тут два роки думаємо про те, що Янукович вкрав ще один капелюх", – згадує Ігор Кондратюк.

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