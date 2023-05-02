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"Двічі судимий тирив": Ігор Кондратюк згадав, що Віктор Янукович у нього "вкрав"

2 травня 2023 11:06
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ігор Кондратюк згадав неприємний момент з Віктором Януковичем – що він в нього вкрав
Ведучий "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк поділився своїми спогадами про минуле. Популярний ведучий згадав, як під час одного з випусків відомого шоу "Караоке на Майдані", на якому був колишній президент України Віктор Янукович, стався неприємний інцидент.

Своєю історією Ігор Кондратюк поділився під час програми "STAND UP Battle Club" в YouTube.

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Всім відомо, що Ігор Кондратюк був ведучим популярного шоу "Караоке на Майдані". Не дивлячись на те, що зараз в Україні вже давно закрили даний проєкт, український продюсер згадує цікаві моменти, які були на його шоу раніше.

Игорь Кондратюк
Ведучий Ігор Кондратюк у програмі "STAND UP Battle Club". Фото: скріншот з YouTube

Наприклад, український телеведучий пригадав історію, яка пов’язана з екс-президентом України Віктором Януковичем. За словами Ігоря Кондратюка, свого часу Віктор Янукович, займаючи пост прем’єр-міністра країни, хотів бути на зйомках дитячої версії "Караоке на Майдані".

Коли один з учасників шоу виконав відому пісню під назвою "В траве сидел кузнечик", випуск з ним не узгодили через те, що у пісні є слово "сидел". Але стався ще один неприємний інцидент з колишнім українським президентом, який зараз вважається втікачем.

Після того, як Віктор Янукович був на шоу, на ньому зник капелюх, з яким учасники ходили збирали гроші за свій спів. Втім, згодом стало відомо, що Віктор Янукович до цього не має ніякого відношення.

"Коли ми зібралися і вийшли на наступну передачу, мені редакторка каже: "Ігорю, в нас зник капелюх". А тоді була якраз фішка про те, що Янукович двічі судимий і типу тирив шапки по молодості. У нас реально на тих зніманнях зник капелюх і не було його два роки. Поки на передачу не прийшла дівчина, яка виступала в тій передачі ще школяркою, а прийшла студенткою, вона там програла, і сказала: "Я забрала, я на фарт". А я кажу: "Нічого, що ми тут два роки думаємо про те, що Янукович вкрав ще один капелюх", – згадує Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Ігор Кондратюк засудив співачку Ані Лорак.

Раніше ми розповідали, що продюсеру Ігорю Кондратюку вручили відзнаку ТрО.

Також ми повідомляли про те, що відомий продюсер Ігор Кондратюк згадав про сварку з ведучою Оксаною Марченко.

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