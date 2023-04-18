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Кондратюк зробив передбачення для Лорак: "Врешті-решт в Росії об неї витруть ноги"

18 квітня 2023 18:53
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Кондратюк зробив передбачення для Лорак: "Врешті-решт в Росії об неї витруть ноги"
Продюсер Ігор Кондратюк і співачка Ані Лорак. Фото: колаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк у новому інтерв’ю відверто розкритикував Ані Лорак, яку нещодавно висміяв актор студії "Квартал 95" Юрій Великий. Кондратюк зауважив, що ми дуже багато уваги приділяємо зрадниці Лорак, яка чомусь впевнена, що в неї вийде всидіти на двох стільцях.

Новини.LIVE зібрали для вас найгостріші цитати.

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Кондратюк стверджує, що ми дарма стільки уваги приділяємо Ані Лорак. 

"Просто вона публічна особа і ми її знаємо. Маса людей сидить, жує соплі. Після того, як Лорак виступила з концертом на річницю російського військово-морського флоту в 2016 році, взагалі про неї безглуздо говорити. Багато уваги ми їй приділяємо", — заявив продюсер.

Він також зазначив, що добре розуміє причину такого вчинку співачки.

"Дівчина зробила однозначний вибір. При цьому він був зроблений, напевно, не нею. Тому що сказати, що обрала вона, — це значить, що у неї є мізки. А судячи з вчинків з 2014 року, мізків у неї немає", — пояснив Кондратюк.

Телеведучий сказав, що особисто для нього Лорак "померла" та передбачив для неї невтішний фінал.

"Зрадників не люблять ніде, тому об неї врешті-решт витруть ноги і в Росії", — зробив висновок Кондратюк.

Фрагмент у відео з 3:54

Нещодавно іспанський бойфренд Лорак намагався за неї вступитися, а Оля Полякова розкритикувала співачку в прямому ефірі.

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