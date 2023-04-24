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"Потап нічого не знає про волонтерів": Ігор Кондратюк осоромив репера

24 квітня 2023 12:01
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
"Потап нічого не знає про волонтерів": Ігор Кондратюк осоромив репера
Ігор Кондратюк та репер Потап. Фото: колаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Скандал навколо пісні Потапа "Волонтер" не вщухає. Нещодавно виконавець вже вибачився перед українцями та подякував людям, які є волонтерами під час війни.

Цього разу критикувати репера взявся музичний продюсер Ігор Кондратюк. Він добряче "прожарив" кліп Потапа на одному з YouTube-каналів

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Пісня Потапа "Волонтер" викликала шквал хейту та на деякий час змусила виконавця зникнути з інфопростору. Лише нещодавно репер відважився прокоментувати критику та заявив, що не хотів нікого образити.

Музичний продюсер Ігор Кондратюк визнає, що є речі набагато гірші за пісню Потапа, але це все ж таки краще, аніж слухати російських виконавців.

"Після кліпу "Дика Дичка" кліп Потапа не здається таким поганим, хоча Потап не знає нічого про волонтерів. Загалом, ганебна історія. Навіщо вони це зробили?" — задається питанням продюсер.

Фрагмент в відео з 7:10

Кондратюк також наголосив, що краще вже нехай українці слухають шароващину та байрактарщину, аніж російських виконавців.

Нагадаємо, що українці засудили Тіну Кароль за її минуле.

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