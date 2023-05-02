Игорь Кондратюк вспомнил неприятный момент с Виктором Януковичем – что он у него украл

Ведущий "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк поделился своими воспоминаниями о прошлом. Популярный ведущий вспомнил, как во время одного из выпусков известного шоу "Караоке на Майдане", на котором находился бывший президент Украины Виктор Янукович, произошел неприятный инцидент.

Своей историей Игорь Кондратюк поделился во время программы "STAND UP Battle Club" на YouTube.

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Всем известно, что Игорь Кондратюк был ведущим популярного шоу "Караоке на Майдане". Несмотря на то, что сейчас в Украине уже давно закрыли этот проект, украинский продюсер вспоминает интересные моменты, которые были на его шоу раньше.

Ведущий Игорь Кондратюк в программе STAND UP Battle Club. Фото: скриншот с YouTube

К примеру, украинский телеведущий вспомнил историю, связанную с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По словам Игоря Кондратюка, в свое время Виктор Янукович, занимая пост премьер-министра страны, хотел быть на съемках детской версии "Караоке на Майдане".

Когда один из участников шоу исполнил известную песню под названием "В траве сидел кузнечик", выпуск с ним не согласовали из-за того, что в песне есть слово "сидел". Но произошел еще один неприятный инцидент с бывшим украинским президентом, который сейчас считается беглецом.

После того, как Виктор Янукович был на шоу, на нем исчезла шляпа, с которой участники ходили собирали деньги за свое пение. Впрочем, впоследствии стало известно, что Виктор Янукович не имеет к этому никакого отношения.

"Когда мы собрались и вышли на следующую передачу, мне редактор говорит: "Игорь, у нас исчезла шляпа". А тогда была как раз фишка о том, что Янукович дважды судим и типа тырил шапки по молодости. У нас реально на тех съемках исчезла шляпа и не было ее два года. Пока на передачу не пришла девушка, которая выступала в той передаче еще школьницей, а пришла студенткой, она там проиграла, и сказала: "Я забрала, я на удачу". А я говорю: "Ничего, что мы здесь два года думаем о том, что Янукович украл еще одну шляпу", – вспоминает Игорь Кондратюк.

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