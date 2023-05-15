Джамала потайки від босів "Євробачення-2023" зробила задумане у прямому етері
В англійському Ліверпулі завершився пісенний конкурс "Євробачення-2023". Знаменитості назнімали стільки контенту, що продовжують ділитися ним з шанувальниками. Так, співачка Джамала розповіла, що їй вдалося втілити в життя свій план, про який не знали організатори трансляції.
Відповідний пост артистка опублікувала у себе в Instastories.
Задум Джамали
Джамала разом з Тіною Кароль, Вєркою Сердючкою та гуртом Go_A виступили в традиційній складовій відкриття фіналу — параді прапорів країн учасниць "Євробачення". Втім, під час прямої трансляції дещо пішло не так.
Переможниця "Євробачення-2016" виконала свій хіт "1944" не зовсім так, як це було на репетиціях. В кінці перформанс Джамала промовила "Слава Україні! Героям Слава! Дякую, Ліверпуль".
"На всіх прогонах приховувала фінал пісні. Хвилювалася, що виріжуть", — зізналась відома українка.
Джамала подякувала організаторам, що вони залишили все як є.
As beautiful as ever 💙💛 #Eurovision pic.twitter.com/WS8X8Gdgun— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Нагадаємо, раніше ми писали, що переможницю "Євробачення-2023" шведку Loreen запідозрили у плагіаті. Також ми розповідали всі цікаві факти про цьогорічний конкурс, який проводився в англійському Ліверпулі від імені України.