Джамала потайки від босів "Євробачення-2023" зробила задумане у прямому етері

Співачка Джамала на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В англійському Ліверпулі завершився пісенний конкурс "Євробачення-2023". Знаменитості назнімали стільки контенту, що продовжують ділитися ним з шанувальниками. Так, співачка Джамала розповіла, що їй вдалося втілити в життя свій план, про який не знали організатори трансляції.

Відповідний пост артистка опублікувала у себе в Instastories.

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Задум Джамали

Джамала разом з Тіною Кароль, Вєркою Сердючкою та гуртом Go_A виступили в традиційній складовій відкриття фіналу — параді прапорів країн учасниць "Євробачення". Втім, під час прямої трансляції дещо пішло не так.

Переможниця "Євробачення-2016" виконала свій хіт "1944" не зовсім так, як це було на репетиціях. В кінці перформанс Джамала промовила "Слава Україні! Героям Слава! Дякую, Ліверпуль".

"На всіх прогонах приховувала фінал пісні. Хвилювалася, що виріжуть", — зізналась відома українка.

Джамала подякувала організаторам, що вони залишили все як є.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможницю "Євробачення-2023" шведку Loreen запідозрили у плагіаті. Також ми розповідали всі цікаві факти про цьогорічний конкурс, який проводився в англійському Ліверпулі від імені України.