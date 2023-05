Переможницю "Євробачення-2023" запідозрили у плагіаті

Переможниця "Євробачення-2023" співачка Loreen. Фото: REUTERS/Phil Noble

На пісенному конкурсі "Євробачення" цього року перемогла співачка зі Швеції Loreen. Вона виконала пісню Tattoo. Навколо виконавиці спалахнув конфлікт. Loreen звинувачують у плагіаті пісні.

Можливий плагіат співачки активно обговорюють користувачі соцмереж.

Loreen підозрюють у плагіаті

Співачка вже перемагала у пісенному конкурсі в 2012 році з піснею Euphoria. Після фіналу "Євробачення-2023" спалахнув скандал. Дехто вважає, що Loreen сплагіатила пісню The Winner takes it all гурту ABBA. До того ж люди помітили схожість з композицією Flying Free гурту Pont Aeri та піснею "В плену" української співачки Міки Ньютон.

У коментарях під відео люди пишуть:

Не здивуюся, якщо вони свідомо використали Abba як джерело натхнення;

Мейнстримна сучасна музика заснована на дуже простих і шаблонних послідовностях акордів, мелодіях і ритмах;

Це плагіат у його самому кричущому вигляді. 10-секундний фрагмент пісні Pont Aeri Flying Free формує всю інструментальну основу Tattoo, від вступу до кінця;

У Tattoo практично немає оригінального музичного матеріалу;

Це плагіат двох пісень, гурту ABBA та української співачки Мікі Ньютон.

Співачка Міка Ньютон вже відреагував на скандал.

