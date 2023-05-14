Євробачення 2023 - хто переміг, результати

TVORCHI на "Євробаченні". Фото: REUTERS/Phil Noble

13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Перемогу здобула співачка Loreen. Вона вже вдруге здобуває європейський трофей.

Проте увага, яка прикута до конкурсу цього року, ймовірно, є найбільшою за всі інші конкурси. Король Чарльз відкривав сцену напередодні своєї коронації. А організатори не втомлюються казати, що це український конкурс проведений у Британії. Адже Україна, яка здобула перемогу на конкурсі 2022 року з піснею Stefania гурту Kalush Orchestra, не змогла задовольнити безпекові вимоги. "Євробачення" конкурс скандальний, і цьогоріч не виняток. Водночас український присмак, що супроводжував конкурс усі фестивальні дні, не дав цим скандалам перерости у щось грандіозне, адже пріоритети Європи та світу змінила війна в Україні.

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Британський Ліверпуль на тиждень перетворився на українське місто. Навіть пам'ятник Нельсону обклали мішками, як в українських містах.

Жовто-блакитні декорації всюди. Це наочно показав і ролик-відкриття конкурсу — демонструючи завзяту підтримку Україні. А перша пісня, що лунала зі сцени конкурсу — звучала солов'їною.

Юлія Саніна на сцені "Євробачення" не тільки співала. Українську співачку запросили вести конкурс разом з зіркою серіалу "Тед Лассо", британською акторкою Ханною Веддінгем та телеведучою і співачкою Алішею Діксон.

"Для мене це не розвага, я, дійсно, відчуваю всю відповідальність. Я намагаюся мати спокійний вигляд на сцені, але я просто "I'm the great pretender" (я велика удавальниця. — Ред.), як співає наша улюблена Джамала", — сказала Юлія Саніна Суспільному.

Ведучі "Євробачення 2023". Фото: REUTERS/Phil Noble

Ведучий та коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко ексклюзивно для Новини.LIVE зазначив, що це найголовніше "Євробачення" за всі роки існування.

"Тут в Британії і по всій Європі зустрічають не біженців, а поважних гостей для прихистку від війни. Надзвичайно важливо бути об’єднаними — це лейтмотив конкурсу. Це простежується і в кожному епізоді шоу, і в кожному номері шоу, так і за межами сцени. По всьому місту Ліверпуль і в Британії в цілому", — зазначив Мірошниченко.

Український шоумен Тімур Мірошниченко. Фото: Reuters

12-річна Софія з Рівного — вийшла на сцену разом з відомою британською співачкою Рітою Ора. Через повномасштабну війну Софія втекла з України і знайшла прихисток у Великій Британії.

Ріта Ора та Софія. Фото: REUTERS/Phil Noble

"Для мене Софія представляє силу і надію в ці бурхливі, трагічні та мінливі часи", — написала Ора.

Фінальний номер першого півфіналу — зворушив усіх: і тих хто був в залі, і тих, хто споглядав дійство з екранів. Годинник на сцені фіксує час нападу Росії на Україну. Звук тривоги, вже такий звичний для українців, але новий для решти Європи. Декорація затишної квартири перетворюється на руїни… Українська співачка Альоша і британка Ребека Ферґюсон виконують пісню Ordinary World гурту Duran-Duran.

Автори номера передали глядачам увесь спектр емоцій, які переживають українці вже понад рік. Тут і проводи чоловіків на війну, і смс повідомлення "Як ти?", "Де ти?", "Ми перетнули кордон" тощо. Віддали шану і країнам, які підтримують Україну.

Номер Альоші і Ребеки Ферґюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble

Номер Альоші і Ребеки Ферґюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble 1 / 2

Ідею номера розробляли Суспільне та BBC. А от візуальну композицію втілили у життя українські режисерки TRI.DIRECTION — це Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська, Марія Григоращенко та компанія Freckled Sky.

Альоша і Ребека Ферґюсон. Фото: REUTERS/Phil Noble

У другому півфіналі українську ідентичність продемонстрував номер Марії Яремчук, яка представляла Україну на "Євробаченні" у 2014, а потім завершила кар'єру. У феєричному дійстві разом з Яремчук виступала Злата Дзюнька, яка представляла Україну на дитячому пісенному конкурсі "Євробачення 2022", та репер OTOY.

Розпочали перфоманс піснею "Родина", яку написав Назарій Яремчук. Портрети видатних українців були присутніми як у проєкції на сцені, так й у вбранні.

Марія Яремчук на "Євробаченні". Фото: REUTERS/Phil Noble

Марія Яремчук на "Євробаченні". Фото: REUTERS/Phil Noble 1 / 2

Далі, під мелодію Мирослава Скорика декорації на сцені перетворюються на поле пшениці, як згадка про Голодомор. Потому репер OTOY зачитує нову версію вірша Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

OTOY та Марія Яремчук на "Євробаченні". Фото: REUTERS/Phil Noble

Українським "Щедриком" у виконанні Злати Дзюньки завершили другий півфінал конкурсу. Тим самим нагадавши європейцям походження всесвітньовідомої мелодії.

Злата Дзюнька і Марія Яремчук. Фото: REUTERS/Phil Noble

Злата Дзюнька. Фото: REUTERS/Phil Noble 1 / 2

Фінальний, український, день

Справжнє сузір'я українських зірок виступає у фіналі конкурсу. Розпочали переможці 2022 року гурт Kalush Orchestra. Кейт Міддлтон знялася у кліпі Kalush Orchestra для "Євробачення 2023". Принцеса Уельська підтримала Україну, з'явившись у кліпі тогорічних переможців. У відео Кетрін грала на фортепіано.

Традиційний парад прапорів і справжній парад українських зірок, які у різні роки представляли Україну на "Євробаченні". Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Джамала та гурт Go_A запалили перед 160 мільйонами глядачів по всьому світу.

Тіна Кароль у Ліверпулі виступила у червоній сукні від українського дизайнера FROLOV. Вона виконала свою пісню Show Me Your Love, з якою представляла Україну на пісенному конкурсі у 2006 році.

"Українському надзвичайно талановитому Івану Фролову відомо все про жіночність та привабливість. Рада, що наші світи зустрілися", — написала співачка в Instagram.

Тіна Кароль у вбранні для "Євробачення" 2023. Фото: michael_fedorak

Джамала мала великий виступ напередодні фіналу в Європейському містечку, де представила європейцям свій новий кримськотатарський альбом.

Конкурсанти цього року TVORCHI посіли шосте місце. У Ліверпулі вони виконали трек Heart of Steel. Під час їх виступу росіяни атакували їхнє рідне місто Тернопіль.

Україна в конкурсних піснях

Шматочок України представлений у всіх піснях цьогорічного "Євробачення". Перед виступами конкурсантів всіх глядачів знайомили з різними цікавими місцями України: парки, річки, гори та ліси. Колесо огляду на столичному Подолі, Поштова Площа, Софіївка на Черкащині, оперний театр Львова, Карпати та інші красиві куточки нашої країни.

"Це надзвичайно надихає в першу чергу всіх європейців, всіх гостей конкурсу і глядачів до розуміння, наскільки важливо в найскладніші часи новітньої історії Європи бути об’єднаними й мені здається, що абсолютно все це вийшло в організаторів. Дуже красиво, десь тонко, десь прямо все це описати. Ну і, звісно, та кількість українців і України в конкурсі вона вражає — я навіть сам не очікував, що воно так буде, і все це зроблено супер професійно", — поділився враженнями з Новини.LIVE, ведучий та коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко.

"Україно, дякую за мир у Молдові!" — прокричав учасник "Євробачення" від Молдови після виступу у фіналі шоу.

Слова на підтримку України постійно лунали і на пресконференціях різних учасників.

Так чи інакше про війну в Україні згадують у своїй пісні хорвати. Напряму ні, але пісня — антивоєнна. "Маленький, підлий психопат" рок-гурт Let 3, які вийшли на сцену з муляжами ракет та у військовій формі. Саме цей трек став найбільш обговорюваним на цьому конкурсі. А саму пісню розібрали на цитати.

Українською свій трек заспівали представниці з Чехії. Але тут все трохи складніше. Гурт "Весна" оспівує підтримку сестер. Натякаючи на спорідненість слов'янських народів. Серед солісток — росіянка. Пісня одразу викликала неоднозначні емоції від фанів "Євробачення". Зрештою представники гурту розставили всі акценти: Україну підтримують і зовсім не хотіли, щоб пісня когось образила.

Об'єднані музикою

Гасло 67 "Євробачення" "Об'єднані музикою" повністю відповідало тому, що відбувалося у Ліверпулі. Єднання народів відчувалося не тільки на головній сцені, а й в фестивальному містечку, де мали змогу виступити дуже багато українських артистів.

"Євробачення 2024"

Наступного року конкурс знову прийматиме Швеція. Це вже 7 перемога країни за всю історію заснування конкурсу. Тепер єврофани мізкують та роблять ставки на тому, яке ж місто буде приймати 68 пісенний конкурс.

Виступ Loreen. Фото: REUTERS/Phil Noble

Сама ж Loreen святкує перемогу, не зважаючи на кілька скандалів, які супроводжували її на цьому конкурсі. Шведська виконавиця приїхала на конкурс з піснею Tattoo, саме цю композицію запідозрили в плагіаті пісні українки Міки Ньютон.

Міка Ньютон прокоментувала ситуацію: "Друзі, я не буду це коментувати. Я не хочу починати драму. Мені це не потрібно! І я бажаю Loreen знову перемогти на "Євробаченні". Життя надто коротке, щоб сперечатися за пісні, звучать вони однаково чи ні. Хтось з вас думає, що так. Хтось — ні. Моя пісня вийшла 2005 року. Будь ласка, припиніть закидати мене повідомленнями і відмітками. Підтримуймо одне одного!"

Хто буде боротися за кришталевий мікрофон наступного року від України будуть вирішувати на відборі, до якого охочі вже зараз почали готуватися та писати пісні. Адже після цьогорічного конкурсу доєднатися до артистів, які дотичні до Євробачення, стало ще престижніше.

Раніше ми розповідали, що перед стартом "Євробачення" гурт TVORCHI презентував потужне соціальне відео, шеф-кухар Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі.

Також ми розповідали, що Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023".