Джамала тайком от боссов "Евровидения-2023" сделала задуманное в прямом эфире

Певица Джамала на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023". Знаменитости наснимали столько контента, что продолжают делиться им с поклонниками. Так, певица Джамала рассказала, что ей удалось воплотить в жизнь свой план, о котором не знали организаторы трансляции.

Соответствующий пост артистка опубликовала у себя в Instastories.

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Замысел Джамалы

Джамала вместе с Тиной Кароль, Веркой Сердючкой и группой Go_A выступили в традиционной составляющей открытия финала — параде флагов стран участниц "Евровидения". Впрочем, во время прямой трансляции кое-что пошло не так.

Победительница "Евровидения-2016" исполнила свой хит "1944" не совсем так, как это было на репетициях. В конце перформанс Джамала произнесла "Слава Украине! Героям Слава! Спасибо, Ливерпуль".

"На всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", — призналась известная украинка.

Джамала поблагодарила организаторов, что они оставили все как есть.

Напомним, ранее мы писали, что победительницу "Евровидения-2023" шведку Loreen заподозрили в плагиате. Также мы рассказывали все интересные факты о конкурсе, который проводился в английском Ливерпуле от имени Украины.