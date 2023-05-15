Джамала тайком от боссов "Евровидения-2023" сделала задуманное в прямом эфире
В английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023". Знаменитости наснимали столько контента, что продолжают делиться им с поклонниками. Так, певица Джамала рассказала, что ей удалось воплотить в жизнь свой план, о котором не знали организаторы трансляции.
Соответствующий пост артистка опубликовала у себя в Instastories.
Замысел Джамалы
Джамала вместе с Тиной Кароль, Веркой Сердючкой и группой Go_A выступили в традиционной составляющей открытия финала — параде флагов стран участниц "Евровидения". Впрочем, во время прямой трансляции кое-что пошло не так.
Победительница "Евровидения-2016" исполнила свой хит "1944" не совсем так, как это было на репетициях. В конце перформанс Джамала произнесла "Слава Украине! Героям Слава! Спасибо, Ливерпуль".
"На всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", — призналась известная украинка.
Джамала поблагодарила организаторов, что они оставили все как есть.
Как beautiful as ever 💙💛 #Eurovision pic.twitter.com/WS8X8Gdgun— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023
Напомним, ранее мы писали, что победительницу "Евровидения-2023" шведку Loreen заподозрили в плагиате. Также мы рассказывали все интересные факты о конкурсе, который проводился в английском Ливерпуле от имени Украины.