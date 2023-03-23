Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві arrow

Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві

23 березня 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Джамала
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні розпочався Рамадан — місяць обов'язкового сурового посту для мусульман. У цей час важливо також дотримуватися моральних принципів і уникати всяких гріхів, наприклад, кривдити людей чи лукавити. Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" співачка Джамала привітала всіх з початком посту та згадала про своє дитинство під час Рамадану. 

Публікацію артистка зробила у своєму Instagram.

Читайте також:

Деталі 

Джамала, яка родом з тимчасово окупованого Криму, пригадала, що коли вона навчалась у школі, всі знали — під час Рамадану їй не можна пропонувати здобні хлібобулочні вироби. 

Ввечері майбутня зірка поспішала додому, де вона з батьком і сестрою відкривали вечірній іфтар. Це прийом їжі під час місяця Рамадан після вечірньої молитви за місцевим часом. Тоді смачною була навіть вода, згадала Джамала. Публікацію вона доповнила фотографією, на яких з родиною готує одну зі страв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Джамала також підтримала захисників та захисниць, які боронять нашу країну від окупантів.

"Знаю, що зараз дуже багато мусульман є в лавах ЗСУ. Я бажаю їм терпіння та віри. Вірю, що наступний Рамадан я зустріну зі своїм народом у Криму. Молюсь, щоб так і було. Всіх мусульман з початком посту", — підсумувала співачка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мінкульт разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим. Також ми розповідали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2016" переспівала "гімн" жінок від американської співачки Майлі Сайрус.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

12:08 У Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид": що це таке

12:00 Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері

11:59 У Туреччині врятували 68 нелегальних мігрантів: деталі

11:59 Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ

Новина з фото

11:56 На Харківщині ворог обстріляв храм та будинки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:52 У Білорусі сформували новий зенітно-ракетний полк поблизу з Україною

11:43 Генпрокурор Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою: що обговорювали

11:42 Абрамович через "Челсі" потрапив у скандал із королівською родиною Великої Британії

11:35 Чехія повністю припинила видачу віз росіянам та білорусам: деталі

Новина з фото

11:34 Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок

Новина з відео

11:30 Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом

Новина з відео

11:04 Віра Брежнєва стала брюнеткою та під новим псевдонімом презентувала україномовну пісню

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 12:08

У Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид": що це таке

None 23 Березень 11:37

Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері

None 23 Березень 11:57

У Туреччині врятували 68 нелегальних мігрантів: деталі

None 23 Березень 12:02

Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB