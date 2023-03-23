Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві

Співачка Джамала

Напередодні розпочався Рамадан — місяць обов'язкового сурового посту для мусульман. У цей час важливо також дотримуватися моральних принципів і уникати всяких гріхів, наприклад, кривдити людей чи лукавити. Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" співачка Джамала привітала всіх з початком посту та згадала про своє дитинство під час Рамадану.

Публікацію артистка зробила у своєму Instagram.

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Джамала, яка родом з тимчасово окупованого Криму, пригадала, що коли вона навчалась у школі, всі знали — під час Рамадану їй не можна пропонувати здобні хлібобулочні вироби.

Ввечері майбутня зірка поспішала додому, де вона з батьком і сестрою відкривали вечірній іфтар. Це прийом їжі під час місяця Рамадан після вечірньої молитви за місцевим часом. Тоді смачною була навіть вода, згадала Джамала. Публікацію вона доповнила фотографією, на яких з родиною готує одну зі страв.

Джамала також підтримала захисників та захисниць, які боронять нашу країну від окупантів.

"Знаю, що зараз дуже багато мусульман є в лавах ЗСУ. Я бажаю їм терпіння та віри. Вірю, що наступний Рамадан я зустріну зі своїм народом у Криму. Молюсь, щоб так і було. Всіх мусульман з початком посту", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мінкульт разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим. Також ми розповідали, що переможниця конкурсу "Євробачення-2016" переспівала "гімн" жінок від американської співачки Майлі Сайрус.