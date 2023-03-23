Джамала поздравила мусульман с началом Рамадана и вспомнила, как соблюдала пост в детстве
Накануне начался Рамадан — месяц обязательного сурового поста для мусульман. В это время важно также соблюдать нравственные принципы и избегать всяких грехов, например, обижать людей или лукавить. Победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала поздравила всех с началом поста и вспомнила о своем детстве во время Рамадана.
Публикацию артистка сделала в своем Instagram.
-
Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
-
путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг
-
СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области
-
Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста
-
Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих
-
Во Львов в конце апреля приедут ведущие нейрохирурги из США
-
Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55
-
Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте
-
Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования
-
Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину
Подробности
Джамала, которая родом из временно оккупированного Крыма, вспомнила, что когда она училась в школе, все знали — во время Рамадана ей нельзя предлагать хлебобулочные изделия.
Вечером будущая звезда спешила домой, где она с отцом и сестрой открывала вечерний ифтар. Это прием пищи в месяц Рамадан после вечерней молитвы по местному времени. Тогда вкусной была даже вода, вспомнила Джамала. Публикацию она дополнила фотографией, на которой с семьей готовит одно из блюд.
Джамала также поддержала защитников и защитниц, которые защищают нашу страну от оккупантов.
"Знаю, что сейчас очень много мусульман есть в рядах ВСУ. Я желаю им терпения и веры. Верю, что следующий Рамадан я встречу со своим народом в Крыму. Молюсь, чтобы так и было. Всех мусульман с началом поста", — подытожила певица.
Напомним, ранее мы писали, что Минкульт вместе с Джамалой анонсировали обширный проект о Крыме. Также мы рассказывали, что победительница конкурса "Евровидение-2016" перепела "гимн" женщин от американской певицы Майли Сайрус.