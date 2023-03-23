Джамала поздравила мусульман с началом Рамадана и вспомнила, как соблюдала пост в детстве

Певица Джамала

Накануне начался Рамадан — месяц обязательного сурового поста для мусульман. В это время важно также соблюдать нравственные принципы и избегать всяких грехов, например, обижать людей или лукавить. Победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала поздравила всех с началом поста и вспомнила о своем детстве во время Рамадана.

Публикацию артистка сделала в своем Instagram.

Подробности

Джамала, которая родом из временно оккупированного Крыма, вспомнила, что когда она училась в школе, все знали — во время Рамадана ей нельзя предлагать хлебобулочные изделия.

Вечером будущая звезда спешила домой, где она с отцом и сестрой открывала вечерний ифтар. Это прием пищи в месяц Рамадан после вечерней молитвы по местному времени. Тогда вкусной была даже вода, вспомнила Джамала. Публикацию она дополнила фотографией, на которой с семьей готовит одно из блюд.

Джамала также поддержала защитников и защитниц, которые защищают нашу страну от оккупантов.

"Знаю, что сейчас очень много мусульман есть в рядах ВСУ. Я желаю им терпения и веры. Верю, что следующий Рамадан я встречу со своим народом в Крыму. Молюсь, чтобы так и было. Всех мусульман с началом поста", — подытожила певица.

Напомним, ранее мы писали, что Минкульт вместе с Джамалой анонсировали обширный проект о Крыме. Также мы рассказывали, что победительница конкурса "Евровидение-2016" перепела "гимн" женщин от американской певицы Майли Сайрус.