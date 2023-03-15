Улюблені квіти знаменитостей

Співачка Джамала з улюбленими іменними тюльпанами

Де і коли зародилася традиція дарувати живі квіти, не відомо. Але можна сказати точно — вручення букета це один з символів прояви уваги, кохання та вірності. І про це добре знають знаменитості. Адже вони отримують тисячі букетів як від шанувальників, так і близьких.

Новини.LIVE розкаже про улюблені квіти селебрітіс.

Після перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення-2016" співачка Джамала отримала несподіваний подарунок. Одна з нідерландських квіткових фірм вивела новий вид тюльпанів та назвала його на честь артистки. Перші цибулини власноруч посадив батько Джамали.

Це дуже символічно, адже ще в дитинстві співачка полюбила саме тюльпани. У Криму сім'я вокалістки вирощувала ці квіти на продаж. Маленька Джамала допомагала батькам у теплиці.

І вже бувши дорослою, на запитання "які ваші улюблені квіти?", переможниця "Євробачення" впевнено відповідає "тюльпани"! Адже саме їм віддають перевагу сильні особистості, запевняють флористи.

Подруга Джамали, реперка alyona alyona також визначилася з улюбленою квіткою ще в дитинстві. Це восковий плющ, який у світі називають хойя. Квітка є тропічною вічнозеленою вишуканою ліаною, листя якої покриті воском.

Коли Альона Савраненко (справжнє ім’я співачки) жила в Кіровоградській області, у неї завжди цвів восковий плющ.

"Я любила його колір. Коли ж почала жити окремо від батьків — посадила свій плющ і все чекала, коли він зацвіте", — розповіла в одному з інтерв’ю alyona alyona.

Однак, далеко від рідного будинку, хойя не розпустилася. І щоб увічнити восковий плющ квітучим, реперка зробила татуювання на руці. За словами Альони, чекала вона цього цілих дев’ять років.

Американська актриса Сальма Гаєк обожнює орхідеї. І не тільки тому, що вони витончено красиві. Орхідеї також уособлюють внутрішню гармонію та спокій.

Фіалки тішать голлівудську актрису Ніколь Кідман. Флористи запевняють, що це вибір пристрасних жінок. А ось колега Кідман, американська зірка Лів Тайлер, обожнює купувати та отримувати від шанувальників півонії. До речі, в Китаї ця квітка — національний символ. У східній культурі він символізує багатство та процвітання.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, як і більшість знаменитостей, віддає перевагу трояндам. Вони навіть включені до райдеру зірки. В який готель Джей Ло не приїхала б, у номері обов'язково повинні бути ці квіти. Білим квітам віддають перевагу й співачки Брітні Спірс та Мадонна. А також акторки Моніка Беллуччі та Меріл Стріп.

Тішать троянди і колишню першу леді США Мішель Обаму. І вони мають обов’язково бути рожевими. Цей колір символізує любов, терпіння та радість. Обожнює Мішель й гортензії.

До речі, чоловіки також полюбляють квіти. Щоправда, вони обирають не скільки сорт, а колір. Так, наприклад, британського музиканта Елтона Джона радують зелені квіти. А американського репера Пі Дідді білі. Єдина головна умова знаменитостей — квіти мають бути живими.

Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості борються з безсонням. Також ми розповідали про селебрітіс які бачили НЛО та вірять у прибульців.