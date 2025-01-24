Джамала поділилася фото з чоловіком і синами

Співачка Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала поділилася із шанувальниками світлинами з родиною. Зірка позувала перед камерою із своїми трьома синами та чоловіком Сеїт Бекіром Сулеймановим.

Зірка поділилась світлинами в Instagram.

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Артистка обрала для родинної фотосесії однакові светри та шапки карамельного кольору. Свій образ Джамала доповнила шкіряним ремінцем коричневого кольору, спідницею в тон, "тедді" балетками та макіяжем у ніжних тонах. Артистка присвятила зйомку наймолодшому сину Аліму Сеїт-Бекіру, якому виповнилося 8 місяців.

"Безумовна любов", — підписала кадри Джамала.

Шанувальники у захваті від такої милої родинної фотосесії. Публікацію прокоментували співачки Віра Брежнєва та Надя Дорофєєва.

Джамала із чоловіком та синами. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали про те, що Джамала розкрила вартість свого образу. Також співачка зізналась, які міста першими відвідає після деокупації Криму.