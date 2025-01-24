Джамала поділилася фото з чоловіком і синами

Джамала зачарувала затишними кадрами із чоловіком та синами
Українська співачка Джамала поділилася із шанувальниками світлинами з родиною. Зірка позувала перед камерою із своїми трьома синами та чоловіком Сеїт Бекіром Сулеймановим.
Зірка поділилась світлинами в Instagram.
Джамала показала чоловіка та синів
Артистка обрала для родинної фотосесії однакові светри та шапки карамельного кольору. Свій образ Джамала доповнила шкіряним ремінцем коричневого кольору, спідницею в тон, "тедді" балетками та макіяжем у ніжних тонах. Артистка присвятила зйомку наймолодшому сину Аліму Сеїт-Бекіру, якому виповнилося 8 місяців.
"Безумовна любов", — підписала кадри Джамала.
Шанувальники у захваті від такої милої родинної фотосесії. Публікацію прокоментували співачки Віра Брежнєва та Надя Дорофєєва.
Раніше ми писали про те, що Джамала розкрила вартість свого образу. Також співачка зізналась, які міста першими відвідає після деокупації Криму.
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