Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джамала зачарувала затишними кадрами із чоловіком та синами arrow

Джамала зачарувала затишними кадрами із чоловіком та синами

24 січня 2025 15:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Джамала поділилася фото з чоловіком і синами
Співачка Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачка Джамала поділилася із шанувальниками світлинами з родиною. Зірка позувала перед камерою із своїми трьома синами та чоловіком Сеїт Бекіром Сулеймановим.

Зірка поділилась світлинами в Instagram

Читайте також:

Джамала показала чоловіка та синів

Артистка обрала для родинної фотосесії однакові светри та шапки карамельного кольору. Свій образ Джамала доповнила шкіряним ремінцем коричневого кольору, спідницею в тон, "тедді" балетками та макіяжем у ніжних тонах. Артистка присвятила зйомку наймолодшому сину Аліму Сеїт-Бекіру, якому виповнилося 8 місяців.

"Безумовна любов", — підписала кадри Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Шанувальники у захваті від такої милої родинної фотосесії. Публікацію прокоментували співачки Віра Брежнєва та Надя Дорофєєва.

Джамала показала чоловіка та синів
Джамала із чоловіком та синами. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали про те, що Джамала розкрила вартість свого образу. Також співачка зізналась, які міста першими відвідає після деокупації Криму.

родина Джамала українські зірки фотосесія сини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:13 Десантники показали, як знищили колони РФ на Курщині — відео

16:10 Більшим пенсіям бути — за яких умов зростуть мінімальні виплати

16:05 Більшим пенсіям бути — за яких умов зростуть мінімальні виплати

15:41 Катастрофа у Чорному морі — Одещина не готова боротися з мазутом

15:40 Пільги на залізниці — які знижки мають пенсіонери у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:39 Як Глеваха оговтується від російського удару — фоторепортаж

15:13 Ексдиректора Інституту автоматики звинуватили у розтраті коштів

15:09 Одеса залишилася без тепла — у чому причина

15:05 Столичні забудовники оновили ціни на квартири — найдешевші райони

14:54 Зеленський призначив постійного представника в Криму

16:13 Десантники показали, як знищили колони РФ на Курщині — відео

16:10 Більшим пенсіям бути — за яких умов зростуть мінімальні виплати

16:05 Більшим пенсіям бути — за яких умов зростуть мінімальні виплати

15:41 Катастрофа у Чорному морі — Одещина не готова боротися з мазутом

15:40 Пільги на залізниці — які знижки мають пенсіонери у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:39 Як Глеваха оговтується від російського удару — фоторепортаж

15:13 Ексдиректора Інституту автоматики звинуватили у розтраті коштів

15:09 Одеса залишилася без тепла — у чому причина

15:05 Столичні забудовники оновили ціни на квартири — найдешевші райони

14:54 Зеленський призначив постійного представника в Криму

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати