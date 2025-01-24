Джамала поделилась фото с мужем и сыновьями

Певица Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками фотографиями с семьей. Звезда позировала перед камерой со своими тремя сыновьями и мужем Сеит Бекиром Сулеймановым.

Звезда поделилась фотографиями в Instagram.

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Артистка выбрала для семейной фотосессии одинаковые свитера и шапки карамельного цвета. Свой образ Джамала дополнила кожаным ремешком коричневого цвета, юбкой в тон, "тедди" балетками и макияжем в нежных тонах. Артистка посвятила съемку самому младшему сыну Алиму Сеит-Бекиру, которому исполнилось 8 месяцев.

"Безусловная любовь", — подписала кадры Джамала.

Поклонники в восторге от такой милой семейной фотосессии. Публикацию прокомментировали певицы Вера Брежнева и Надя Дорофеева.

Джамала с мужем и сыновьями. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы писали о том, что Джамала раскрыла стоимость своего образа. Также певица призналась, какие города первыми посетит после деоккупации Крыма.