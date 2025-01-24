Джамала поделилась фото с мужем и сыновьями

Джамала очаровала уютными кадрами с мужем и сыновьями
Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками фотографиями с семьей. Звезда позировала перед камерой со своими тремя сыновьями и мужем Сеит Бекиром Сулеймановым.
Звезда поделилась фотографиями в Instagram.
Джамала показала мужа и сыновей
Артистка выбрала для семейной фотосессии одинаковые свитера и шапки карамельного цвета. Свой образ Джамала дополнила кожаным ремешком коричневого цвета, юбкой в тон, "тедди" балетками и макияжем в нежных тонах. Артистка посвятила съемку самому младшему сыну Алиму Сеит-Бекиру, которому исполнилось 8 месяцев.
"Безусловная любовь", — подписала кадры Джамала.
Поклонники в восторге от такой милой семейной фотосессии. Публикацию прокомментировали певицы Вера Брежнева и Надя Дорофеева.
Ранее мы писали о том, что Джамала раскрыла стоимость своего образа. Также певица призналась, какие города первыми посетит после деоккупации Крыма.
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