Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву
Згодом після перемоги у конкурсі "Євробачення-2016" співачка Джамала почала активно займатися родиною. Вона вийшла заміж за бізнесмена Сеїт-Бекіра Сулейманова і 27 березня 2018-го народила первістка, сина Еміра.
У своєму Instagram співачка зворушливо привітала його з п’ятиріччям.
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Подробиці
Джамала власноруч змонтувала відео, на якому показане життя маленького сина. За словами співачки, спочатку було 10 годин архівних сімейних матеріалів, які вдалося вмістити у п'ять хвилин. Джамала запевняє, якщо хтось запитає в неї як виглядає щастя, вона у відповідь покаже це відео.
"Поки це все монтувала, я зрозуміла, що винна тобі останній рік… Так, він не схожий на твої перші чотири. Так, мало мене в ньому було. Знай, це не з моєї провини. А те, як ти показав себе під час нашого важкого шляху, після початку великої війни, назавжди залишиться у моїй пам‘яті. Ти найхоробріший та найрозумніший хлопчик", — звернулась до старшого сина співачка.
Джамала зазначила, що б де не була, і що б не робила — завжди тримає посмішку Еміра перед собою. Старший син — її мотиватор бути кращою.
"Хочу, щоб ти був найщасливішим. Як і всі діти, які вже знають слово "війна" і говорять про свій дім щодня", — підсумувала Джамала.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала привітала мусульман з початком Рамадану та згадала, як дотримувалась посту в дитинстві. Також ми розповідали, що Мінкульт разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим.