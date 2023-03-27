Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: видео из домашнего архива

Певица Джамала со старшим сыном Эмиром

После победы в конкурсе "Евровидение-2016" певица Джамала начала активно заниматься семьей. Она вышла замуж за бизнесмена Сеит-Бекира Сулейманова и 27 марта 2018-го родила первенца, сына Эмира.

В своем Instagram певица трогательно поздравила его с пятилетием.

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Джамала собственноручно смонтировала видео, на котором показана жизнь маленького сына. По словам певицы, сначала было 10 часов архивных семейных материалов, которые удалось вместить в пять минут. Джамала уверяет, если кто-то спросит ее как выглядит счастье, она в ответ покажет это видео.

"Пока это все монтировала, я поняла, что должна тебе последний год… Да, он не похож на твои первые четыре. Да, мало меня в нем было. Знай, это не по моей вине. А то, как ты показал себя во время нашего тяжелого пути, после начала большой войны, навсегда останется в моей памяти. Ты самый храбрый и самый умный мальчик", — обратилась к старшему сыну певица.

Джамала отметила, что бы где ни была, и что бы ни делала — всегда держит улыбку Эмира перед собой. Старший сын — ее мотиватор быть лучше.

"Хочу, чтобы ты был самым счастливым. Как и все дети, которые уже знают слово "война" и говорят о своем доме каждый день", — подытожила Джамала.

Напомним, ранее мы писали, что Джамала поздравила мусульман с началом Рамадана и вспомнила, как соблюдала пост в детстве. Также мы рассказывали, что Минкульт вместе с Джамалой анонсировали обширный проект о Крыме.