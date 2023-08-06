Джамалу захейтили за власну версію гімну України на Game4Ukraine у Лондоні

Співачка Джамала на Game4Ukraine. Фото: Instagram/jamalajaaa

Напередодні в столиці Великої Британії пройшов благодійний футбольний матч Game4Ukraine. Організатори гри, яким зокрема виступила платформа UNITED 24, збирали кошти на відновлення зруйнованого війною ліцею у Чернігівській області. Традиційно, перед матчем одна з зірок виконала гімн України. Цього разу ця відповідальна та почесна місія лягла на плечі переможниці "Євробачення-2016", Джамали. Втім, далеко не всім землякам сподобалось виконання.

Про це користувачі соцмереж написали в коментарях під публікацією Джамали.

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Власна версія гімну

За словами Джамали, співати гімн — це завжди дуже відповідально. А співати на стадіоні з трансляцією на 25 каналах та багатомільйонну аудиторію — ще більше.

39-річна уродженка Криму виконала гімн Україну у власній інтерпретації. Навіть музика нагадувала кримськотатарські мотиви з нещодавнього нового альбому Джамали.

"Для кожного, хто доторкається до гімну України своїми почуттями та пережитими емоціями, він стає особливою, його власною піснею. У цьому магія патріотизму: коли ти робиш це від душі, з любов’ю, можна побачити, як ти відриваєшся і буквально летиш від щастя, що "твою пісню", твій гімн чує світ", — написала Джамала.

Критика у соцмережах

Багатьом з підписників та гостей сторінки Джамали в Instagram не сподобалась версія гімну України. Про це вони відверто написали у коментарях під відео.

Співачка гарна, але переробляти гімн під ''свої фішки'' не варто було. Класичний варіант ближче до народу. Голос гарний, але перестарались в негативну сторону. Без образ

Це гімн, а не пісня. Ви його виконали для себе. Вважаю, що потрібно заборонити змінювати гімн.

Гімн не пісня, а мелодія до гімну ще заснована в далекому 1863 році Михайлом Вербицьким, а не вами. Тому, будь ласка, виконуйте гімн згідно його мелодії, а не на ваш розсуд

Гімн — це особлива пісня, тут не варто використовувати вокалізм. Не відчула душу.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, заради чого розлучилися батьки Джамали. Також ми розповідали, чому Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів.