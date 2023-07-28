Джамала зізналась, заради чого розлучилися її батьки

Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Декілька місяців тому переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала презентувала свій новий альбом QIRIM. Композиція Ekı Çeşme — з її рідного кримського села Кучук-Озеня, в якій співається, що ми всі неідеальні, та йде порівняння з фруктами. Згадуючи рідні місця, Джамала розповіла зворушливу історію, на що довелося піти її батькам, аби їхня родина повернулась додому.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram артистки.

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Про батьків Джамали

Джамала розповіла, що під час першої спроби бабусі та дідуся десь в 1970-х повернутися до Криму, їх знову депортували з вокзалу. Лише з третьої спроби їм це вдалося. Іспити долі пережили й батько та мама співачки.

"Спочатку ми оселилися в Мелітополі. Мамі з батьком довелось розлучитись, щоб ніде не значилося прізвища Джамаладінов. А далі моя мама під грифом "Секретно" влаштувалася працювати в музичній школі, і почала пошук будинку на продаж. В той час не продавали будинки кримським татарам. Нас із сестрою довелося залишити на деякий час з бабусею, дідусем та татом. З татом вони зустрічалися на вихідних у парку Малоріченського (так перекладається назва села) куди батько приїздив вночі, щоб ніхто не бачив. Коли мама заповнювала бланк про сімейний стан, то знепритомніла, бо мала поставити прочерк в графі "чоловік та діти", — зізналась Джамала.

Джамала з батьками та сестрою. Фото: Google

Мама Сусани (справжнє ім’я Джамали) зняла кімнату в сараї будинку, який родина змогла придбати через півтора року. Втім й тут родина зіткнулась з ненавистю від росіян.

"Коли вже купили і хазяйка будинку дізналась, що фактично продала дім кримським татарам, кричала та проклинала, бо її батьків привезли в Крим із Сибіру і в них був негласний наказ не продавати будинки кримським татарам, бо вже тоді ходили плітки про масове повернення. Майже в той же день батько зніс сарай і почав будувати дім. Посадив гранат, інжир, хурму та черешню", — підсумувала Джамала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через потужні лісові пожежі Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів. Також ми розповідали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.