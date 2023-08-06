Джамалу захейтили за собственную версию гимна Украины на Game4Ukraine в Лондоне

Певица Джамала на Game4Ukraine. Фото: Instagram/jamalajaaa

Накануне в столице Великобритании прошел благотворительный футбольный матч Game4Ukraine. Организаторы игры, которым, в частности, выступила платформа UNITED 24, собирали средства на восстановление разрушенного войной лицея в Черниговской области. Традиционно перед матчем одна из звезд исполнила гимн Украины. В этот раз эта ответственная и почетная миссия легла на плечи победительницы "Евровидения-2016", Джамалы. Впрочем, далеко не всем землякам понравилось исполнение.

Об этом пользователи соцсетей написали в комментариях под публикацией Джамалы.

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Собственная версия гимна

По словам Джамалы, петь гимн — это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах и многомиллионную аудиторию еще больше.

39-летняя уроженка Крыма исполнила гимн Украины в собственной интерпретации. Даже музыка напоминала крымско-татарские мотивы из недавнего нового альбома Джамалы.

"Для каждого, кто прикасается к гимну Украины своими чувствами и переживаемыми эмоциями, он становится особенной, его собственной песней. В этом магия патриотизма: когда ты делаешь это от души, с любовью, можно увидеть, как ты отрываешься и буквально улетаешь от счастья, что "твою песню", твой гимн слышит мир", — написала Джамала.

Критика в соцсетях

Многим подписчикам и гостям страницы Джамалы в Instagram не понравилась версия гимна Украины. Об этом они откровенно написали в комментариях под видео.

Певица хороша, но переделывать гимн под свои фишки не стоило. Классический вариант ближе к народу. Голос хороший, но перестарались в отрицательную сторону. Без обид

Это гимн, а не песня. Вы его исполнили для себя. Считаю, что нужно запретить сменять гимн.

Гимн не песня, а мелодия к гимну еще основана в далеком 1863 году Михаилом Вербицким, а не вами. Поэтому, пожалуйста, исполняйте гимн согласно его мелодии, а не по вашему усмотрению

Гимн — это особая песня, здесь не стоит использовать вокализм. Не почувствовала душу.

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Напомним, ранее мы писали, ради чего развелись родители Джамалы. Также мы рассказывали, почему Джамале пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов.