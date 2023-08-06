Джамалу захейтили за собственную версию гимна Украины на Game4Ukraine в Лондоне
Накануне в столице Великобритании прошел благотворительный футбольный матч Game4Ukraine. Организаторы игры, которым, в частности, выступила платформа UNITED 24, собирали средства на восстановление разрушенного войной лицея в Черниговской области. Традиционно перед матчем одна из звезд исполнила гимн Украины. В этот раз эта ответственная и почетная миссия легла на плечи победительницы "Евровидения-2016", Джамалы. Впрочем, далеко не всем землякам понравилось исполнение.
Об этом пользователи соцсетей написали в комментариях под публикацией Джамалы.
Собственная версия гимна
По словам Джамалы, петь гимн — это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах и многомиллионную аудиторию еще больше.
39-летняя уроженка Крыма исполнила гимн Украины в собственной интерпретации. Даже музыка напоминала крымско-татарские мотивы из недавнего нового альбома Джамалы.
"Для каждого, кто прикасается к гимну Украины своими чувствами и переживаемыми эмоциями, он становится особенной, его собственной песней. В этом магия патриотизма: когда ты делаешь это от души, с любовью, можно увидеть, как ты отрываешься и буквально улетаешь от счастья, что "твою песню", твой гимн слышит мир", — написала Джамала.
Критика в соцсетях
Многим подписчикам и гостям страницы Джамалы в Instagram не понравилась версия гимна Украины. Об этом они откровенно написали в комментариях под видео.
- Певица хороша, но переделывать гимн под свои фишки не стоило. Классический вариант ближе к народу. Голос хороший, но перестарались в отрицательную сторону. Без обид
- Это гимн, а не песня. Вы его исполнили для себя. Считаю, что нужно запретить сменять гимн.
- Гимн не песня, а мелодия к гимну еще основана в далеком 1863 году Михаилом Вербицким, а не вами. Поэтому, пожалуйста, исполняйте гимн согласно его мелодии, а не по вашему усмотрению
- Гимн — это особая песня, здесь не стоит использовать вокализм. Не почувствовала душу.
Напомним, ранее мы писали, ради чего развелись родители Джамалы. Также мы рассказывали, почему Джамале пришлось ночевать на полу одного из итальянских аэропортов.