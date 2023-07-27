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Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів: причина

27 липня 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Джамалі довелося ночувати на підлозі одного з італійських аеропортів: причина
Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала вперше побувала на італійському острові Сицилія. Втім, цю поїздку співачка запам’ятає на довго. Через серйозні лісові пожежі артистка не змогла залишити регіон та ночувала в аеропорту. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Сусани (справжнє ім’я співачки).

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39-річна співачка не змогла вилетіти з острова. Джамала приїхала в місто Катанія, сподіваючись відправитися до Варшави. Але її рейс перенесли в інший аеропорт, в який артистка ніяк не встигала доїхати. Тоді Джамала поїхала в місто Палермо.

Пожежі в Італії. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Втім, в сицилійському місті не було вільних номерів в готелях. Через пожежі всі рейси скасовано, а в терміналі, за словами Джамали, купа людей і хаос. Зірці нічого не залишалось, як постелити куртку на підлогу і так проспати до ранку, поки її не розбудили пасажири аеропорту.

"Співчуваю всім у Сицилії у зв’язку з пожежами. Постійно думала про те, скільки людей, тварин, рослин постраждали. Просто жах", — написала артистка.

Співачка Джамала в аеропорту. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Врешті решт Джамалі вдалося вилетіти з острова. До столиці Польщі артистка добиралась через німецький Мюнхен. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що саме Джамалі нагадало рідний Крим під час відпочинку на Сицилії. Також ми розповідали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

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