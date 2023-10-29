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Джастін Бібер у ластах, Джессіка Альба в образі Брітні — в Голівуді святкують Гелловін

29 жовтня 2023 14:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Джастін Бібер у ластах, Джессіка Альба в образі Брітні — в Голівуді святкують Гелловін
Сінді Кроуфорд з родиною на вечірці "Casamigos". Фото: instagram.com/cindycrawford
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Щороку у Лос Анджелесі голівудські зірки збираються на костюмовану вечірку "Casamigos". Цьогоріч тематикою гелловінського вечора стали "всесвітньо відомі зірки", тож знаменитості переодягалися переважно у своїх колег. 

Образи зірок показали Vanity Fair

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Вечірка "Casamigos" щорічно збирає безліч переодягнутих зірок шоубізнесу. Її назва пішла від однойменного бренду текіли, який заснували актор Джордж Клуні і бізнесмен, чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд — Ренді Гербер. І хоча 6 років тому вони продали компанію, вечірку продовжують влаштовувати. 

Гостей цьогоріч приймала родина Гербер і Кроуфорд. До речі, саме подружжя з'явилося в образах героїв фільму "Бріолін" Сенді і Денні. 

 

сидни кроуфорд с мужем
Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд. Фото Instagram: cindycrawford

А їхня донька Кая зі своїм хлопцем Остіном Батлером переодягнулися у мітця Енді Уорхола і його музу Еді Седжвік. 

 

Та найбільший попит був на образ співачки Брітні Спірс. Світська левиця Періс Гілтон обрала один з образів співачки у кліпі Toxic, а саме — стюардеси у блакитному костюмі.

 

З того ж кліпу костюм обрала і Джессіка Альба. Акторка з'явилася у прозорому комбінезоні у блискітках, такому ж як і у Брітні у кліпі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba)

На вечірці були помічені ще дві дівчини, образи яких були з кліпів Oops!...I Did It Again і Baby One More Time. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charlie Neff (@charlieneff)

Актор Едвард Нортон з дружиною переодяглися у подружжя Девіда і Вікторію Бекхемів. 

Эдвард Нортон
Едвард Нортон з дружиною. Фото Instagram:
harpersbazaarsg 

А співак Джастін Бібер вирішив не дотримуватися дрес-коду. Він прийшов на вечірку як на пляж: у шортах, гавайській сорочці, ластах і масці. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Us Weekly (@usweekly)

Нагадаємо, Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна. 

Також ми писали, що донька Сінді Кроуфорд в ультракоротких сукнях знялась для культового бренду. 

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