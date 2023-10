Джастін Бібер у ластах, Джессіка Альба в образі Брітні — в Голівуді святкують Гелловін

Сінді Кроуфорд з родиною на вечірці "Casamigos". Фото: instagram.com/cindycrawford

Щороку у Лос Анджелесі голівудські зірки збираються на костюмовану вечірку "Casamigos". Цьогоріч тематикою гелловінського вечора стали "всесвітньо відомі зірки", тож знаменитості переодягалися переважно у своїх колег.

Вечірка "Casamigos" щорічно збирає безліч переодягнутих зірок шоубізнесу. Її назва пішла від однойменного бренду текіли, який заснували актор Джордж Клуні і бізнесмен, чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд — Ренді Гербер. І хоча 6 років тому вони продали компанію, вечірку продовжують влаштовувати.

Гостей цьогоріч приймала родина Гербер і Кроуфорд. До речі, саме подружжя з'явилося в образах героїв фільму "Бріолін" Сенді і Денні.

Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд. Фото Instagram: cindycrawford

А їхня донька Кая зі своїм хлопцем Остіном Батлером переодягнулися у мітця Енді Уорхола і його музу Еді Седжвік.

Та найбільший попит був на образ співачки Брітні Спірс. Світська левиця Періс Гілтон обрала один з образів співачки у кліпі Toxic, а саме — стюардеси у блакитному костюмі.

З того ж кліпу костюм обрала і Джессіка Альба. Акторка з'явилася у прозорому комбінезоні у блискітках, такому ж як і у Брітні у кліпі.

На вечірці були помічені ще дві дівчини, образи яких були з кліпів Oops!...I Did It Again і Baby One More Time.

Актор Едвард Нортон з дружиною переодяглися у подружжя Девіда і Вікторію Бекхемів.

Едвард Нортон з дружиною. Фото Instagram:

harpersbazaarsg

А співак Джастін Бібер вирішив не дотримуватися дрес-коду. Він прийшов на вечірку як на пляж: у шортах, гавайській сорочці, ластах і масці.

