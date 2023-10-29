Джастін Бібер у ластах, Джессіка Альба в образі Брітні — в Голівуді святкують Гелловін
Щороку у Лос Анджелесі голівудські зірки збираються на костюмовану вечірку "Casamigos". Цьогоріч тематикою гелловінського вечора стали "всесвітньо відомі зірки", тож знаменитості переодягалися переважно у своїх колег.
Образи зірок показали Vanity Fair.
Всі хочуть бути Брітні Спірс
Вечірка "Casamigos" щорічно збирає безліч переодягнутих зірок шоубізнесу. Її назва пішла від однойменного бренду текіли, який заснували актор Джордж Клуні і бізнесмен, чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд — Ренді Гербер. І хоча 6 років тому вони продали компанію, вечірку продовжують влаштовувати.
Гостей цьогоріч приймала родина Гербер і Кроуфорд. До речі, саме подружжя з'явилося в образах героїв фільму "Бріолін" Сенді і Денні.
А їхня донька Кая зі своїм хлопцем Остіном Батлером переодягнулися у мітця Енді Уорхола і його музу Еді Седжвік.
Та найбільший попит був на образ співачки Брітні Спірс. Світська левиця Періс Гілтон обрала один з образів співачки у кліпі Toxic, а саме — стюардеси у блакитному костюмі.
З того ж кліпу костюм обрала і Джессіка Альба. Акторка з'явилася у прозорому комбінезоні у блискітках, такому ж як і у Брітні у кліпі.
На вечірці були помічені ще дві дівчини, образи яких були з кліпів Oops!...I Did It Again і Baby One More Time.
Актор Едвард Нортон з дружиною переодяглися у подружжя Девіда і Вікторію Бекхемів.
А співак Джастін Бібер вирішив не дотримуватися дрес-коду. Він прийшов на вечірку як на пляж: у шортах, гавайській сорочці, ластах і масці.
Нагадаємо, Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна.
Також ми писали, що донька Сінді Кроуфорд в ультракоротких сукнях знялась для культового бренду.
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