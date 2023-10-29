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Джастин Бибер в ластах, Джессика Альба в образе Бритни — в Голливуде празднуют Хэллоуин

29 октября 2023 14:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Джастин Бибер в ластах, Джессика Альба в образе Бритни — в Голливуде празднуют Хэллоуин
Синди Кроуфорд с семьей на вечеринке "Casamigos". Фото: instagram.com/cindycrawford
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Каждый год в Лос Анджелесе голливудские звезды собираются на костюмированную вечеринку "Casamigos". В этом году тематикой хэллоуинского вечера стали "всемирно известные звезды", поэтому знаменитости переодевались преимущественно у своих коллег.

Образы звезд показали Vanity Fair.

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Вечеринка "Casamigos" ежегодно собирает множество переодетых звезд шоу-бизнеса. Ее название произошло от одноименного бренда текилы, который основали актер Джордж Клуни и бизнесмен, муж супермодели Синди Кроуфорд – Рэнди Гербер. И хотя 6 лет назад они продали компанию, вечеринку продолжают устраивать.

Гостей принимала семья Гербер и Кроуфорд. Кстати, супруги появились в образах героев фильма "Бриолин" Сэнди и Дэнни.

 

сидни кроуфорд с мужем
Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд. Фото Instagram: cindycrawford

А их дочь Кая со своим парнем Остином Батлером переоделись в художника Энди Уорхола и его музу Эди Седжвик.

 

Но самый большой спрос был на образ певицы Бритни Спирс. Светская львица Пэрис Хилтон выбрала один из образов певицы из клипа Toxic, а именно стюардессы в голубом костюме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Из того же клипа костюм выбрала и Джессика Альба. Актриса появилась в прозрачном комбинезоне в блестках, так же как и у Бритни в клипе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На вечеринке были замечены еще две девушки, образы которых были из клипов Oops!... I Did It Again и Baby One More Time.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актер Эдвард Нортон с супругой переоделись в супругов Дэвида и Викторию Бекхэмов.

 

Эдвард Нортон
Эдвард Нортон c женой. Фото Instagram:
harpersbazaarsg 

А певец Джастин Бибер решил не соблюдать дресс-код. Он пришел на вечеринку как на пляж: в шортах, гавайской рубашке, ластах и маске.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.

Также мы писали, что дочь Синди Кроуфорд в ультракоротких платьях снялась для культового бренда.

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