Донька Сінді Кроуфорд в ультракоротких сукнях знялась для культового бренду

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер знялась для рекламної кампанії модного бренду. Зірка приміряла короткі сукні з колекції ValentinoFall/Winter 2023 Black Tie.

Фото з'явились на сторінці бренду в соціальній мережі.

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У відео Кайя гуляє замком Охека, Хантінгнтон, на Лонг-Айленді у розкішних образах. У фотосесії дівчина приміряла короткі сукні, спідниці та незмінний аксесуар — чорні краватки.

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/maisonvalentino/

"Valentino Black Tie перетворив єдиний універсальний елемент — символ чоловічої сили — у призму естетичних можливостей. Краватка стала ключем до розблокування гендерних схем і соціальних бар’єрів. Один важливий жест дав життя новому стилю. Це те, що повинна робити мода, на мій погляд. Жодні правила не можуть відділити нас від наших мрій та ідей, коли йдеться про самовираження та особистий вибір. Кайя має вражаючу зовнішність і рідкісну здатність дозволити погляду говорити, вона може розповісти всю історію одним поглядом. Я дуже радий мати її у цій кампанії. Чесно кажучи, я думав про неї з першого дня, і тепер вона втілює це в життя", — розповів креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі.

До речі, на початку цього року мама Кайї, модель Сінді Кроуфорд, пожартувала про те, що її донька, яка як дві краплі схожа на неї, "вкрала" її красу.

"Я дивлюся на свою доньку і помічаю, що її волосся блискуче та здорове — у неї моє волосся, і я хочу його повернути!" — сказала InStyle модель і додала, що волосся доньки надихнуло її на створення доглядової лінії косметики.

А в травні Кроуфорд розповіла виданню People, що Кайя балансує між кар’єрою та особистим життям так само, як вона робила це в 1980-х роках.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд з'явився на обкладинці глянцю.

Раніше обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі.