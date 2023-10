Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна

Світська левиця Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон згадала легендарний образ своєї близької подруги Брітні Спірс, одягнувшись у поп-ікону на вечірці Casamigos Halloween у Лос-Анджелесі. 42-річна світська левиця перевтілилася в спокусливу стюардесу Брітні, яка з'явилась в музичному кліпі на її хіт Toxic, який очолював чарти в 2003 році.

Ефектний вихід Періс

Періс прийшла на захід у короткій сукні та приміряла капелюх бортпровідниці. Періс уклала своє яскраве світле волосся у довгий хвіст, який був у Брітні. До неї приєднався її чоловік Картер Реум, одягнений як пілот. Публічна поява Періс відбулася через кілька днів після виходу книги мемуарів Брітні "Жінка в мені".

Періс Гілтон. Фото: BACKGRID

Періс Гілтон з чоловіком. Фото: BACKGRID

Співачка Брітні Спірс. Фото: Record Plant Studios

У мемуарах Брітні хвалить Періс і захоплюється її добротою.

Вона сказала, що Періс була однією з небагатьох людей, які допомогли їй, коли вона цього найбільше потребувала, і що вона завжди була "найдобрішою" людиною.

Періс надіслали поштою копію мемуарів із запискою від Брітні.

Раніше цього місяця Періс сказала, що бачить дивовижні паралелі між книгою Брітні та її власними мемуарами, які вийшли в березні.

У книзі Брітні The Woman In Me написала, що зробила аборт, коли зустрічалася з Джастіном Тімберлейком.

У своїх мемуарах Періс також розповіла, що зробила аборт у 22 роки.

"Для мене це було надзвичайно цілющо. Дуже важко знову переживати і згадувати речі, які ти не хочеш згадувати, але говорити про це, я вважаю, дуже важливо, просто відпустити це. Крім того, у світі так багато людей, які проходили через подібні ситуації, тому вони почуватимуться менш самотніми", — розповіла Періс.

Хілтон також розповіла, що нещодавно бачила Спірс, і що співачка почувається добре.

