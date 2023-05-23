Джастін Тімберлейк знову зробив пропозицію дружині

Джастін Тімберлейк та Джессіка Білл. Фото: instagram.com/jessicabiel/

Акторка Джессіка Білл час від часу радує прихильників кумедними фото з чоловіком, музикантом Джастіном Тімберлейком. Цього разу жарт привів до повторної пропозиції руки та серця.

Спільну світлину Білл запостила на своїй сторінці у Instagaram.

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"Мій бойфренд", — підписала знімок Білл.

Джастін Тімберлейк не гаяв часу і одним з перших відреагував на світлину, прокоментувавши:

"Знаю, це звучить божевільно, але ти вийдеш за мене?".

Пара познайомилась у 2007-році, а у жовтні минулого року вже поновила свої шлюбні обітниці з нагоди 10-річниці шлюбу. Джессіка Білл та Джастін Тімберлейк разом виховують синів Сіласа та Фініаса.

"Людина, яка змушує мене ставати краще та надихає щодня. Людина, яка змушує мене сміятися, творити та ризикувати. Людина, яка робить звичайне незвичним", — написала на день народження чоловіка цього року Джессіка Білл.

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