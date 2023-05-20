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Меган Фокс призупинила підготовку до свого весілля

20 травня 2023 20:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс призупинила підготовку до свого весілля
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox.fans/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали плани на своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.

Про пише видання Daily Mail.

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Знаменитості заручилися у січні 2022. Та серед оточення зірок постійно ходять чутки, що вони мають проблеми у стосунках.

"Він намагається повернути її. Вони повільно працюють над стосунками, але динаміка нездорова, і друзі переконані — їхній роман не триватиме довго", — говорять в оточенні пари.

Інсайдер додав, що репер хоче повернути гармонію у їхній союз з Меган, до того ж він чудово ладнає з її дітьми від попередніх стосукнів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зірка "Трансформерів" Меган Фокс та музикант познайомилися на зйомках фільму. Machine Gun Kelly зробив пропозицію своїй коханій, проте на початку 2023 стало відомо про ймовірний розрив пари.

Наприкінці березня джерело повідомило, що Меган Фокс з нареченим проходять терапію, аби зберегти стосунки.

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