Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джастин Тимберлейк снова сделал предложение жене arrow

Джастин Тимберлейк снова сделал предложение жене

23 мая 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джастин Тимберлейк снова сделал предложение жене
Джастин Тимберлейк и Джессика Билл. Фото: instagram.com/jessicabiel/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Джессика Билл время от времени радует поклонников забавными фото с мужем, музыкантом Джастином Тимберлейком. На этот раз шутка привела к повторному предложению руки и сердца.

Общую фотографию Билл запостила на своей странице в Instagaram.

Читайте также:

Джессика Билл и ее муж, 10-кратный победитель Грэмми Джастин Тимберлейк посетили курсы по гольфу и сделали совместное селфи.

"Мой бойфренд", — подписала снимок Билл.

Джастин Тимберлейк не терял времени и одним из первых отреагировал на фотографию, прокомментировав:

"Знаю, это звучит безумно, но ты выйдешь за меня?" .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пара познакомилась в 2007-м, а в октябре прошлого года возобновила свои брачные обеты по случаю 10-летия брака. Джессика Билл и Джастин Тимберлейк вместе воспитывают сыновей Силаса и Финиаса.

"Человек, который заставляет меня становиться лучше и вдохновляет каждый день. Человек, заставляющий меня смеяться, творить и рисковать. Человек, который делает обычно необычным", — написала на день рождения мужа в этом году Джессика Билл.

Напомним, американская модель и телезвезда Хэйли Бибер (девичья фамилия Болдвин) рассказала, что мечтает стать матерью, но никак не может решиться на это.

Ранее стало известно, что певица Светлана Тарабарова недавно родила третьего ребенка. Артистка впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас