Джастин Тимберлейк снова сделал предложение жене

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл. Фото: instagram.com/jessicabiel/

Актриса Джессика Билл время от времени радует поклонников забавными фото с мужем, музыкантом Джастином Тимберлейком. На этот раз шутка привела к повторному предложению руки и сердца.

Общую фотографию Билл запостила на своей странице в Instagaram.

Читайте также:

Джессика Билл и ее муж, 10-кратный победитель Грэмми Джастин Тимберлейк посетили курсы по гольфу и сделали совместное селфи.

"Мой бойфренд", — подписала снимок Билл.

Джастин Тимберлейк не терял времени и одним из первых отреагировал на фотографию, прокомментировав:

"Знаю, это звучит безумно, но ты выйдешь за меня?" .

Пара познакомилась в 2007-м, а в октябре прошлого года возобновила свои брачные обеты по случаю 10-летия брака. Джессика Билл и Джастин Тимберлейк вместе воспитывают сыновей Силаса и Финиаса.

"Человек, который заставляет меня становиться лучше и вдохновляет каждый день. Человек, заставляющий меня смеяться, творить и рисковать. Человек, который делает обычно необычным", — написала на день рождения мужа в этом году Джессика Билл.

Напомним, американская модель и телезвезда Хэйли Бибер (девичья фамилия Болдвин) рассказала, что мечтает стать матерью, но никак не может решиться на это.

Ранее стало известно, что певица Светлана Тарабарова недавно родила третьего ребенка. Артистка впервые раскрыла имя, которое они с мужем выбрали для дочери.