Джеджула виграв суд проти ексдружини і назвав суму компенсації

Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula

Шоумен Андрій Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував мати доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

Про це Андрій написав на своїй сторінц і у Instagram.

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Історія буде прикладом

Андрій Джеджула у 2021 році подав до суду на Юлію Леус. Жінка заявила, що він "бив її", "ображав" та "знущався".

"Суд закінчився торжеством правосуддя… Цей процес був не про гроші! Всі судові витрати оплатив я. Головна мета — це спростування неправдивої інформації та тієї, що паплюжить честь, гідність і репутацію. Колишня має відшкодувати мені моральну компенсацію у розмірі однієї гривні!" – розповів шоумен.

Тепер Юлія Леус має публічно спростувати свої слова разом з журналісткою Аліною Оліцькою. Саме їй Юлія свого часу дала скандальне інтерв'ю.

Андрій Джеджула одружився з Юлією Леус 2017 року. Вже у серпні 2019-го стосунки між ними зіпсувалися. Того ж року закохані знову зійшлися та офіційно одружилися. Ще вагітною Юлія потрапила до лікарні із загрозою викидня. Блогерка звинуватила в цьому чоловіка та заявила, що він її бив. Сам Андрій Джеджула спростував її слова та подав на неї до суду за наклеп.

Леус народила доньку, а остаточно подружжя розлучилося минулого року. Шоумен хоче також у суді вирішити питання з опікою над їхньою спільною донькою.

Нагадаємо, ексучасниця гурту "ВІАГра" та колишня дружина Андрія Джеджули Санта Дімопулос відсвяткувала 36-й день народження у Монако. Серед гостей було чимало українських селебрітіз.

Раніше Дімопулос показала дорослого сина від Андрія Джеджули. Зірка народила хлопця у 2008 році, але за кілька років розійшлася з його зірковим батьком.