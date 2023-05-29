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Джеджула выиграл суд против экс-жены и назвал сумму компенсации

29 мая 2023 20:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джеджула выиграл суд против экс-жены и назвал сумму компенсации
Андрей Джеджул. Фото: instagram.com/djedjula
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шоумен Андрей Джеджула выиграл суд против экс-жены Юлии Леус. Ведущий обвинял мать дочери во лжи и через суд требовал опровергнуть клевету.

Об этом Андрей написал на своей странице и в Instagram.

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Андрей Джеджула в 2021 году подал в суд на Юлию Леус. Женщина заявила, что он "бил ее", "обижал" и "издевался".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Суд закончился торжеством правосудия…Этот процесс был не о деньгах! Все судебные издержки оплатил я. Главная цель это опровержение неправдивой информации и порочащей честь, достоинство и репутацию. Бывшаяя должна возместить мне моральную компенсацию в размере одной гривны!" — рассказал шоумен.

Теперь Юлия Леус должна публично опровергнуть свои слова вместе с журналисткой Алиной Олицкой. Именно ей Юлия в свое время дала скандальное интервью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Андрей Джеджула женился на Юлии Леус в 2017 году. Уже в августе 2019 года отношения между ними испортились. В том же году влюбленные снова сошлись и официально поженились. Еще беременной Юлия попала в больницу с угрозой выкидыша. Блогерша обвинила в этом мужа и заявила, что он ее избивал. Сам Андрей Джеджула опроверг ее слова и подал на нее в суд за клевету.

Леус родила дочь, а окончательно супруги развелись в прошлом году. Шоумен хочет также в суде решить вопрос с опекой над их дочерью.

Напомним, экс-участница группы "ВИАГра" и бывшая жена Андрея Джеджулы Санта Димопулос отпраздновала 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.

Ранее Димопулос показала взрослого сына от Андрея Джеджулы. Звезда родила мальчика в 2008 году, но уже через несколько лет разошлась с его звездным отцом.

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