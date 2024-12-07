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Джей Ло в сияющем платье произвела фурор на светском событии

7 декабря 2024 15:58
Мария Покровская - Редактор
Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье засветила свои прелести.
Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес увлекла поклонников своим появлением на светском мероприятии. Звезда появилась на церемонии IndieWire Honors в Лос-Анджелесе.

Фотографиями из события знаменитость поделилась в Instagram .

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Для светского заката звезда выбрала полупрозрачное блестящее платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Эффектный наряд Джей Ло дополнил босоножками от Dolce&Gabbana и минимальным количеством украшений.

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Дженнифер Лопес на IndieWire Honors
Дженнифер Лопес на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Также Лопес подчеркнула глаза выразительными "smoky eyes" и накрутила пышные локоны.

Джей Ло на IndieWire Honors
Джей Ло на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер не ушла с церемонии без награды. Звезда получила премию Maverick Award.

"Как здорово, когда тебя признают за то, что ты пролагаешь свой собственный путь. Я благодарна за то, что меня видят такой и признают такой, какой я являюсь, и такой, какой мне приходилось быть. Я думаю, что каждый артист и каждый в этой комнате должен был выяснить, как сделать это по-своему, проложить свой собственный путь", – сказала в речи Лопес.

Дженнифер Лопес получила
Дженнифер Лопес получила Maverick Award. Фото: instagram.com/jlo/

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян получила серьезную травму в канун праздников.

Также мы писали, что беременная Дженнифер Лоуренс показала немалый животик на светском мероприятии.

Дженнифер Лопес шоу-бизнес зарубежные звезды церемония образ

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