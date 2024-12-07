Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье засветила свои прелести.

Джей Ло в сияющем платье произвела фурор на светском событии
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес увлекла поклонников своим появлением на светском мероприятии. Звезда появилась на церемонии IndieWire Honors в Лос-Анджелесе.
Фотографиями из события знаменитость поделилась в Instagram .
Дженнифер Лопес засияла в новом образе
Для светского заката звезда выбрала полупрозрачное блестящее платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Эффектный наряд Джей Ло дополнил босоножками от Dolce&Gabbana и минимальным количеством украшений.
Также Лопес подчеркнула глаза выразительными "smoky eyes" и накрутила пышные локоны.
Дженнифер не ушла с церемонии без награды. Звезда получила премию Maverick Award.
"Как здорово, когда тебя признают за то, что ты пролагаешь свой собственный путь. Я благодарна за то, что меня видят такой и признают такой, какой я являюсь, и такой, какой мне приходилось быть. Я думаю, что каждый артист и каждый в этой комнате должен был выяснить, как сделать это по-своему, проложить свой собственный путь", – сказала в речи Лопес.
Ранее стало известно, что Ким Кардашьян получила серьезную травму в канун праздников.
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