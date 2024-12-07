Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье засветила свои прелести.

Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес увлекла поклонников своим появлением на светском мероприятии. Звезда появилась на церемонии IndieWire Honors в Лос-Анджелесе.

Фотографиями из события знаменитость поделилась в Instagram .

Читайте также:

Дженнифер Лопес засияла в новом образе

Для светского заката звезда выбрала полупрозрачное блестящее платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Эффектный наряд Джей Ло дополнил босоножками от Dolce&Gabbana и минимальным количеством украшений.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Также Лопес подчеркнула глаза выразительными "smoky eyes" и накрутила пышные локоны.

Джей Ло на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер не ушла с церемонии без награды. Звезда получила премию Maverick Award.

"Как здорово, когда тебя признают за то, что ты пролагаешь свой собственный путь. Я благодарна за то, что меня видят такой и признают такой, какой я являюсь, и такой, какой мне приходилось быть. Я думаю, что каждый артист и каждый в этой комнате должен был выяснить, как сделать это по-своему, проложить свой собственный путь", – сказала в речи Лопес.

Дженнифер Лопес получила Maverick Award. Фото: instagram.com/jlo/

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян получила серьезную травму в канун праздников.

Также мы писали, что беременная Дженнифер Лоуренс показала немалый животик на светском мероприятии.