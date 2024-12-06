Вагітна Дженніфер Лоуренс показала чималий животик — фото

Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс незабаром вдруге стане мамою. Зірка "Голодних ігор" вийшла в світ, демонструючи вже чималий животик.

Знаменитість відвідала гала-вечір Women in Entertainment від The Hollywood Reporter, пише Vogue.

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Вагітна Дженніфер Лоуренс вийшла у світ

Зіркова матуся з'явилася на заході у вишуканій чорній сукні від Dior із глибоким декольте та ампірною талією. Тоненький шкіряний пасок підкреслив чималий животик Дженніфер.

Вагітна Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Свій образ акторка вирішила зробити досить стриманим. Дизайнерську сукню Лоуренс доповнила чорними туфлями-човниками від Manolo Blahnik та сережками в тон вбранню.

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс та її чоловік, галерист Кук Мароні, вже виховують дворічного сина Сая. Про те, що в зіркового подружжя народиться друга дитина стало відомо у жовтні.

Раніше стало відомо, що колишня Джонні Деппа Ембер Герд чекає на другу дитину.

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