Вагітна Дженніфер Лоуренс показала чималий животик — фото

Вагітна Дженніфер Лоуренс засвітила чималий животик на публіці
Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс незабаром вдруге стане мамою. Зірка "Голодних ігор" вийшла в світ, демонструючи вже чималий животик.
Знаменитість відвідала гала-вечір Women in Entertainment від The Hollywood Reporter, пише Vogue.
Вагітна Дженніфер Лоуренс вийшла у світ
Зіркова матуся з'явилася на заході у вишуканій чорній сукні від Dior із глибоким декольте та ампірною талією. Тоненький шкіряний пасок підкреслив чималий животик Дженніфер.
Свій образ акторка вирішила зробити досить стриманим. Дизайнерську сукню Лоуренс доповнила чорними туфлями-човниками від Manolo Blahnik та сережками в тон вбранню.
Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс та її чоловік, галерист Кук Мароні, вже виховують дворічного сина Сая. Про те, що в зіркового подружжя народиться друга дитина стало відомо у жовтні.
Раніше стало відомо, що колишня Джонні Деппа Ембер Герд чекає на другу дитину.
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