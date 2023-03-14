Джекі Чан повертається до відомої ролі 20 років потому: який проєкт "реанімують" продюсери

Гонконзький актор Джекі Чан

Гонконзький актор Джекі Чан повертається до однієї зі своїх найпопулярніших ролей — інспектора Чан Квок-Віна. Про це стало відомо на одному з кінофорумів, який відвідав знаменитість. Останнім часом Чан рідко з’являється на публіці.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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На заході медіаімперія Emperor Motion Pictures офіційно оголосила про старт проєкту "Нова поліцейська історія 2". 68-річний Джекі Чан виконає головну роль, а також стане одним з продюсерів. Режисером майбутнього бойовика виступить Ніколас Це, який зіграв одного із ключових персонажів у першій частині. Запланована дата прем’єри фільму поки що не оголошена.

Перша частина франшизи "Поліцейська історія" вийшла 1985 року. 2004-го вийшов перезапуск під назвою "Нова поліцейська історія". Фільми збирали солідну касу не тільки в азійських країнах, але й в американському прокаті. Але основний дохід був від продажу DVD та цифрових копій фільмів. Традиційно, всі трюки у стрічках виконує сам Джекі Чан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд. Також ми розповідали, що вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" від Disney з темношкірою акторкою в головній ролі.