Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі arrow

Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

13 березня 2023 12:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Акторка Голлі Бейлі в ролі Русалоньки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На церемонії вручення премії "Оскар-2023" не тільки нагороджували найкращих кіномитців світу. На заході показали перший трейлер фільму "Русалонька" режисера Роба Маршала. У двохвилинному ролику від Disney з’явились Голлі Бейлі, Джон Гауер-Кінг, Хав'єр Бардем і Мелісса Маккарті, які виконали головні ролі у фільмі.

Трейлер доступний також на Youtube каналі Walt Disney Studios. 

Читайте також:

Деталі 

У відео русалонька Аріель у виконанні 22-річної Холлі Бейлі знайомиться з принцом Еріком (Джон Гауер-Кінг), рятуючи його під час аварії корабля, і просить допомоги у злодійки Урсули (Мелісса Маккарті). Застерігає головну героїню від помилок через любов до принца її батько, король підводного царства Тритон, якого зіграв 54-річний іспанський актор Хав'єр Бардем.

Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини запланована на 23 травня цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що трейлер нового фільму від Disney з донькою Мілли Йовович не викликав захоплення у глядачів. Також ми розповідали, що восьмий епізод серіалу "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, встановив новий рекорд.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:09 Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи

13:07 Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей

Новина з фото

13:05 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту

13:01 ​​​​​​​У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів

12:58 Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови

12:45 В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало

12:41 Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу

12:41 ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо

Новина з фото

12:32 ​​​​​​​До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Блогерка Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Новина з відео

18:55 Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 13:08

Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи

None 13 Березень 13:07

Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей

None 13 Березень 13:05

Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту

None 13 Березень 13:02

​​​​​​​У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB