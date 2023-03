Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Акторка Голлі Бейлі в ролі Русалоньки

На церемонії вручення премії "Оскар-2023" не тільки нагороджували найкращих кіномитців світу. На заході показали перший трейлер фільму "Русалонька" режисера Роба Маршала. У двохвилинному ролику від Disney з’явились Голлі Бейлі, Джон Гауер-Кінг, Хав'єр Бардем і Мелісса Маккарті, які виконали головні ролі у фільмі.

Трейлер доступний також на Youtube каналі Walt Disney Studios.

Деталі

У відео русалонька Аріель у виконанні 22-річної Холлі Бейлі знайомиться з принцом Еріком (Джон Гауер-Кінг), рятуючи його під час аварії корабля, і просить допомоги у злодійки Урсули (Мелісса Маккарті). Застерігає головну героїню від помилок через любов до принца її батько, король підводного царства Тритон, якого зіграв 54-річний іспанський актор Хав'єр Бардем.

Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини запланована на 23 травня цього року.

