Джеки Чан возвращается к известной роли 20 лет спустя: какой проект "реанимируют" продюсеры

Гонконгский актер Джеки Чан

Гонконгский актер Джеки Чан возвращается к одной из своих самых популярных ролей — инспектора Чан Квок-Вина. Об этом стало известно на одном из кинофорумов, который посетил знаменитость. В последнее время Чан редко появляется на публике.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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На мероприятии медиаимперия Emperor Motion Pictures официально объявила о старте проекта "Новая полицейская история 2". 68-летний Джеки Чан исполнит главную роль, а также станет одним из продюсеров. Режиссером будущего боевика выступит Николас Це, сыгравший одного из ключевых персонажей первой части. Планируемая дата премьеры фильма пока не объявлена.

Первая часть франшизы "Полицейская история" вышла в 1985 году. В 2004 году вышел перезапуск под названием "Новая полицейская история". Фильмы собирали солидную кассу не только в азиатских странах, но и в американском прокате. Но основной доход был от продаж DVD и цифровых копий фильмов. Традиционно все трюки в лентах выполняет сам Джеки Чан.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали, что вышел первый трейлер новой "Русалочки" от Disney с темнокожей актрисой в главной роли.