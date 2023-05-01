Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки серіалу "Венздей" зустрілись разом: фотозвіт

Виконавці головних ролей в серіалі "Венздей". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Вихідними в Лос-Анджелесі (США) відбувся захід Академії телевізійних мистецтв та наук, присвячений популярному серіалу "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix. Його відвідали зірки проєкту Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Гвендолін Крісті, а також члени команди.

Новини.LIVE покаже яскраві фото з зіркового заходу та розкаже детальніше.

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Кетрін Зета-Джонс постала перед фотографами в готичному образі, властивий її героїні Мартіші Аддамс. Гвендолін Крісті також прийшла в чорному, а 22-річна Дженна Ортега додала у своє вбрання трохи яскравості, одягнувши під піджак помаранчеву водолазку.

Актори серіалу "Венздей" Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Виконавиця головної ролі в серіалі "Венздей", акторка Дженна Ортега. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Виконавиця головної ролі в серіалі "Венздей", акторка Дженна Ортега. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Акторки серіалу "Венздей" Дженна Ортега та Гвендолін Крісті. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Акторка серіалу "Венздей" Кетрін Зета-Джонс. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Актор серіалу "Венздей" Луїс Гусман. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Що обговорювали

На початку року стало відомо про продовження шоу "Венздей" на другий сезон. Точна дата виходу нових серій поки невідома, проте шоуранери поділилися деякими подробицями про те, на що глядачам варто чекати від продовження серіалу. Творці обіцяють більше сцен з іншими членами сімейки Аддамс та більше жахів замість романтики.

Рішення відсунути романтику на другий план може бути пов'язане зі скандалом навколо виконавця ролі Ксав'є, Персі Гайнса Уайта. Колишні однокласниці звинуватили актора в сексуальних домаганнях, і багато хто сумнівається, що він повернеться до своєї ролі.

Актори серіалу "Венздей". Фото: Twitter/sagesurge

Виконавиця головної ролі в серіалі "Венздей", акторка Дженна Ортега. Фото: Twitter/sagesurge

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд. Також ми розповідали про смерть акторки, яка зіграла роль Венздей у першому серіалі про сімейку Аддамсів.