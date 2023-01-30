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Померла акторка, яка зіграла роль Венздей у першому серіалі про сімейку Аддамсів

30 січня 2023 12:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Померла Ліза Лорінг — вона першою зіграла роль Венздей
Американська акторка Ліза Лорінг у телевізійному серіалі "Сімейка Аддамсів" (1964)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Невтішна новина для шанувальників сімейки Аддамсів прийшла з США. Померла американська акторка Ліза Лорінг, яка першою зіграла роль Венздей у телесеріалі 1964 року.

Про це пише видання Variety.

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Деталі

Однією з перших про смерть Лізи Лорінг повідомила у соцмережах її близька подруга Лорін Джейкобсон. За її словами, акторка перенесла інсульт, викликаний курінням і високим тиском. Вона кілька днів перебувала на апараті життєзабезпечення. Втім, родина Лизи Лорінг прийняла важке рішення вимкнути його, й акторка померла. Їй було 64 роки.

"Красива, добра, любляча мати, спадок Лізи у світі розваг величезний. А спадщина для її родини та друзів — багатство гумору, прихильності та любові надовго залишиться в нашій пам’яті", — написала подруга голлівудської акторки.

Про акторку

Народилася 16 лютого 1958 року на Маршаллових островах. Виросла на Гаваях, потім переїхала з матір'ю в Лос-Анджелес. Почала працювати моделлю у віці трьох років, в 1964 з'явилася в епізоді серіалу "Доктор Кілдер". Стала відомою завдяки саме ролі Венздей у серіалі "Сімейка Аддамсів". За два сезони вийшли 64 епізоди серіалу. 

Мати Лізи померла від алкоголізму у віці 34 років. За рік до цього вийшла заміж за друга дитинства Фаррелла Фоумберга і народила дочку. Акторці було всього 16. Наступного року вони розлучилися. У 1981-му її чоловіком став актор Даг Стівенсон, який був контрактним виконавцем у мильній опері "У пошуках завтрашнього дня ", від нього вона народила другу дочку. Розлучилися 1983 року.

На Лорінг був одружений порноактор Джеррі Батлер. Вони познайомилися на зйомках фільму для дорослих Traci's Big Trick у 1987 році, де Ліза працювала візажистом. Лорінг висловлювала невдоволення тим, що чоловік продовжує зніматися в порно, і врешті-решт Батлер почав зніматися таємно, без її відома. Вони розлучилися 1992 року.

У 1991-му вона стала залежною від героїну, але вилікувалась  доволі швидко. Крім "Сімейки Аддамсів", що транслювався у 1960-х, зіграла у кінострічках та серіалах "Як обертається світ", "Барнабі Джонс", "Острів фантазій", "Дика лагуна" та інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.

Також ми розповідали, що зірку серіалу "Венздей" від Netflix, канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях.

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