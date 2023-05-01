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Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс и другие звезды сериала "Уэнздей" встретились вместе: фотоотчет

1 мая 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс и другие звезды сериала "Уэнздей" встретились вместе: фотоотчет
Исполнители главных ролей в сериале "Уэнздей". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Выходными в Лос-Анджелесе (США) состоялось мероприятие Академии телевизионных искусств и наук, посвященное популярному сериалу "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix. Его посетили звезды проекта Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Гвендолин Кристи, а также члены команды.

Новини.LIVE покажет яркие фото со звездного мероприятия и расскажет подробнее.

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Кэтрин Зета-Джонс предстала перед фотографами в готическом образе, присущей ее героини Мартиши Аддамс. Гвендолин Кристи также пришла в черном, а 22-летняя Дженна Ортега добавила в свой наряд немного яркости, надев под пиджак оранжевую водолазку.

Актеры сериала "Уэнздей" Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Исполнительница главной роли в сериале "Уэнздей", актриса Дженна Ортега. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Исполнительница главной роли в сериале "Уэнздей", актриса Дженна Ортега. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Актрисы сериала "Уэнздей" Дженна Ортега и Гвендолин Кристи. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Актриса сериала "Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Актер сериала "Уэнздей" Луис Гусман. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Что обсуждали

В начале года стало известно о продлении шоу "Уэнздей" на второй сезон. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна, однако шоуранеры поделились некоторыми подробностями о том, чего зрителям следует ожидать от продолжения сериала. Создатели обещают больше сцен с другими членами семейки Аддамс и больше ужасов вместо романтики.

Решение отодвинуть романтику на второй план может быть связано со скандалом вокруг исполнителя роли Ксавье, Перси Хайнса Уайта. Бывшие одноклассницы обвинили актера в сексуальных притязаниях, и многие сомневаются, что он вернется к своей роли.

Актеры сериала "Уэнздей". Фото: Twitter/sagesurge
Исполнительница главной роли в сериале "Уэнздей", актриса Дженна Ортега. Фото: Twitter/sagesurge

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали о смерти актрисы, сыгравшей роль Уэнздей в первом сериале о семейке Аддамсов.

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