Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс и другие звезды сериала "Уэнздей" встретились вместе: фотоотчет
Выходными в Лос-Анджелесе (США) состоялось мероприятие Академии телевизионных искусств и наук, посвященное популярному сериалу "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix. Его посетили звезды проекта Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Гвендолин Кристи, а также члены команды.
Новини.LIVE покажет яркие фото со звездного мероприятия и расскажет подробнее.
Стиль знаменитостей
Кэтрин Зета-Джонс предстала перед фотографами в готическом образе, присущей ее героини Мартиши Аддамс. Гвендолин Кристи также пришла в черном, а 22-летняя Дженна Ортега добавила в свой наряд немного яркости, надев под пиджак оранжевую водолазку.
Что обсуждали
В начале года стало известно о продлении шоу "Уэнздей" на второй сезон. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна, однако шоуранеры поделились некоторыми подробностями о том, чего зрителям следует ожидать от продолжения сериала. Создатели обещают больше сцен с другими членами семейки Аддамс и больше ужасов вместо романтики.
Решение отодвинуть романтику на второй план может быть связано со скандалом вокруг исполнителя роли Ксавье, Перси Хайнса Уайта. Бывшие одноклассницы обвинили актера в сексуальных притязаниях, и многие сомневаются, что он вернется к своей роли.
Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали о смерти актрисы, сыгравшей роль Уэнздей в первом сериале о семейке Аддамсов.