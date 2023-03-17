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Дженніфер Еністон повторила образ Мерілін Монро на зірковій прем'єрі нового фільму в Парижі

17 березня 2023 11:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці Франції, Парижі, відбулася зіркова прем'єра другої частини комедії "Загадкове вбивство" із Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером у головних ролях. Захід від стрімінгової платформи Netflix відбувся на пішохідному мосту Pont Debilly, де команда фільму позувала на тлі Ейфелевої вежі. 

Про це повідомляє видання HOLA.

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Деталі 

54-річна Дженніфер Еністон з'явилася на прем'єрі в нюдовій сукні, яка була всипана кристалами й створювала ефект оголеного тіла. Свій образ голлівудська зірка доповнила білою хутряною накидкою. Це посилання на легендарний стиль акторки Мерилін Монро, який так люблять повторювати знаменитості. 

Еністон позувала на тлі Ейфелевої вежі з Адамом Сендлером. Для них робота в тандемі — звична справа. Окрім "Загадкове вбивство" зірки знялись не в одному фільмі. Друга частина детективної комедійної стрічки від Netflix також вийде лише на стрімінговій платформі, а саме 31 березня. Прем’єра у кінотеатрах не запланована.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на стримінговій платформі Netflix покажуть український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Фото: Instagram/fanjenaniston

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