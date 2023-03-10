На Netflix покажуть фільм про український борщ: деталі

Євген Клопотенко

На стримінговій платформі Netflix покажуть український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" про Євгена Клопотенка. Він був презентований ще у 2020 році.

Про це розповів кухар Євген Клопотенко у Facebook.

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"Борщ. Секретний інгредієнт" буде доступний на Netflix з 30 березня.

"— Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш?

— Буде з 30 березня", — написав Клопотенко.

У фільмі український кухар подорожує різними областями країни та досліджує найпопулярнішу страву — борщ.

До створення стрічки долучилися журналістка Наталка Якимович, режисер Дмитро Кочнєв, оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька.

Вперше фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" показали на телебаченні за підтримки фонду USAID.

Нагадаємо, стрімінгова платформа Netflix підготувала багато сюрпризів для шанувальників деяких серіалів та фільмів. Так, наприклад, вже цього року відбудеться прем’єра спіноффу іспанського трилера "Паперовий будинок".

Також ми писали, що Netflix опублікувала перший трейлер спін-оффу серіалу "Бріджертони" під назвою "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", а також оголосила дату прем’єри.

Додамо, минулого року телеканали, продакшени, стрімінгові платформи, кіностудії випустили чимало нових серіалів. Також продюсери потішили шанувальників вже існуючих шоу новими сезонами. Видання Forbes опублікувало показники переглядів серіалів та назвало найпопулярніший.