Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже
В столице Франции, Париже состоялась звездная премьера второй части комедии "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сендлером в главных ролях. Мероприятие от стриминговой платформы Netflix состоялось на пешеходном мосту Pont Debilly, где команда фильма позировала на фоне Эйфелевой башни.
Об этом сообщает издание HOLA.
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54-летняя Дженнифер Энистон появилась на премьере в нюдовом платье, которое было усыпано кристаллами и создавало эффект обнаженного тела. Свой образ голливудская звезда дополнила белой меховой накидкой. Это отсылка на легендарный стиль актрисы Мэрилин Монро, который так любят повторять знаменитости.
Энистон позировала на фоне Эйфелевой башни с Адамом Сэндлером. Для них работа в тандеме — обычное дело. Кроме "Загадочного убийства" звезды снялись не в одном фильме. Вторая часть детективной комедийной ленты от Netflix также выйдет только на стриминговой платформе, а именно 31 марта. Премьера в кинотеатрах не запланирована.
Напомним, ранее мы писали, что на стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" шеф-повара Евгения Клопотенко.
Фото: Instagram/fanjenaniston