Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже arrow

Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже

17 марта 2023 11:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Дженнифер Энистон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице Франции, Париже состоялась звездная премьера второй части комедии "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сендлером в главных ролях. Мероприятие от стриминговой платформы Netflix состоялось на пешеходном мосту Pont Debilly, где команда фильма позировала на фоне Эйфелевой башни.

Об этом сообщает издание HOLA.

Читайте также:

Подробности

54-летняя Дженнифер Энистон появилась на премьере в нюдовом платье, которое было усыпано кристаллами и создавало эффект обнаженного тела. Свой образ голливудская звезда дополнила белой меховой накидкой. Это отсылка на легендарный стиль актрисы Мэрилин Монро, который так любят повторять знаменитости.

Энистон позировала на фоне Эйфелевой башни с Адамом Сэндлером. Для них работа в тандеме — обычное дело. Кроме "Загадочного убийства" звезды снялись не в одном фильме. Вторая часть детективной комедийной ленты от Netflix также выйдет только на стриминговой платформе, а именно 31 марта. Премьера в кинотеатрах не запланирована.

Напомним, ранее мы писали, что на стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" шеф-повара Евгения Клопотенко.

Фото: Instagram/fanjenaniston

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:44 В одном из портов Одесской области критическая ситуация с обработкой зерна и руды

11:31 В "Дії" завершился опрос по названию для Южной железной дороги: что выбрали украинцы

Новина з фото

11:28 ​​​СБУ поймала российскую агентку, которая собирала информацию об оборонных предприятиях

11:22 Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча

11:22 Какие самые популярные банки для выплаты пенсий: рейтинг финучреждений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:17 В Одессе избрали наказание боевику "днр", с 2014 года воюющему против Украины

11:11 Потенциал рф на пределе: Данилов о перспективах контрнаступления

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

11:07 Способна ли рф сейчас вести наступление: разведка Британии оценила боеспособность оккупантов

10:50 Одессит пытался отправить по почте опасную посылку

Новина з відео

10:44 В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Новина з відео

10:38 Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео

Новина з відео

08:54 В Ливии нашли пропавший накануне уран: детали

Новина з відео

08:54 На Донбассе украинские пехотинцы уничтожили российский танк из "Джавелина": впечатляющие кадры

Новина з відео

08:36 Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:32 "От обороны до локального контрудара — один шаг": что сегодня происходит в Бахмуте

Новина з відео

07:43 Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления

Новина з відео

06:50 Йовичевич рассказал о причинах позорного разгрома от "Фейеноорда"

Новина з відео

22:21Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Гражданское партнерство: станет ли Украина ближе к признанию прав ЛГБТ-сообщества

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

Актуальное по теме

None 17 Март 11:44

В одном из портов Одесской области критическая ситуация с обработкой зерна и руды

None 17 Март 11:31

В "Дії" завершился опрос по названию для Южной железной дороги: что выбрали украинцы

None 17 Март 11:22

Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча

None 17 Март 11:35

Какие самые популярные банки для выплаты пенсий: рейтинг финучреждений

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB