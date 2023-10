Дженніфер Лопес після поїздки за гамбургером приголомшила фігурою у прозорому спідньому

Спіавачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес, яка вже вчетверте була помічена у Макдональдз, представила нову капсульну колекцію спідньої білизни, створену спільно з брендом Intimissimi. Співачка та актриса виступила співавтором нової лінійки та знялася у рекламній кампанії.

Фото красуня показала у своєму Instagram.

Смілива колекція білизни від Дженніфер Лопес

Колекція отримала назву This Is Me Now, як і дев'ятий студійний альбом Лопес. 54-річна співачка зазначає, що черпає натхнення від своєї музики та творчості та любові до білизни.

"Білизна - це глибоко інтимна річ, це обійми, які дають можливість почуватися вільною і красивою. Вона ніжна, м'яка і в той же час розкриває впевненість", — коментує зірка.

Капсула складається з шовкових та мереживних бюстгальтерів, трусиків, боді, пеньюарів, піжамних комплектів та халатів у трьох основних відтінках.

Кожен виріб, створений співачкою для італійського бренду, доповнений талісманом у вигляді крихітного брелока: колібрі. Найменший птах у світі має особливе значення для Лопес, яка написала пісню під назвою Hummingbird для своєї майбутньої платівки. Її зв'язок з колібрі обумовлена їх життєвою силою та символікою "вісників кохання".

