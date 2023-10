Дженнифер Лопес после поездки за гамбургером ошеломила фигурой в прозрачном нижнем

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес, которая уже в четвертый раз была замечена в Макдональдсе, представила новую капсульную коллекцию нижнего белья, созданную совместно с брендом Intimissimi. Певица и актриса выступила соавтором новой линейки и снялась в рекламной кампании.

Фото красавица показала в своем Instagram.

Смелая коллекция белья от Дженнифер Лопес

Коллекция получила название This Is Me Now, как девятый студийный альбом Лопес. 54-летняя певица отмечает, что черпает вдохновение из своей музыки и творчества и любви к белью.

"Белье - это глубоко интимная вещь, это объятия, которые позволяют чувствовать себя свободной и красивой. Оно нежное, мягкое и в то же время раскрывает уверенность", — комментирует звезда.

Капсула состоит из шелковых и кружевных бюстгальтеров, трусиков, боди, пеньюаров, пижамных комплектов и халатов в трех основных оттенках.

Каждое изделие, созданное певицей для итальянского бренда, дополнено талисманом в виде крошечного брелока: колибри. Самая маленькая птица в мире имеет особое значение для Лопес, которая написала песню под названием Hummingbird для своей будущей пластинки. Ее связь с колибри обусловлена их жизненной силой и символикой "вестников любви".

