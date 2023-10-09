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Борг на десятиріччя: Дженніфер Лопес придбала розкішний будинок у кредит

9 жовтня 2023 16:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Борг на десятиріччя: Дженніфер Лопес придбала розкішний будинок у кредит
Актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек взяли іпотечний кредит на свій будинок у Беверлі-Хіллз терміном на 30 років. Маєток із дванадцятьма спальнями, вартістю майже 61 млн доларів, пара придбала на початку цього року.

Про це повідомляє The Sun.

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Подружжя 31 серпня підписали папери в банку на погашення третини від суми: 20 млн доларів протягом 30-річного періоду. Незважаючи на можливості подружжя, сукупний статок якого оцінюється в 300 млн доларів, виплатити повну суму відразу, експерти вважають, що це вигідна для них угода — адже ставки за іпотечними кредитами досягли 22-річного максимуму. 30-річний кредит передбачає початкову фіксовану ставку у розмірі 2,5%, які Лопес та Аффлек виплачуватимуть найближчі десять років, після чого її буде переглянуто.

Будинок Бена Аффлека та Дженніфер Лопезю Фото: blackbird
Будинок Бена Аффлека та Дженніфер Лопезю Фото: blackbird

"Відсоткова ставка за кредитом, забезпеченим нерухомістю, нижча, ніж за особистим кредитом. Крім того, відсотки віднімаються з бази оподаткування, — розповів виданню ріелтор з елітної нерухомості Тоні Маріотті. — Це поширена тактика серед багатих людей, оскільки вона дозволяє отримати податкові пільги. І заможні люди, як правило, консультуються з експертами та ухвалюють зважені рішення".

До купівлі першої спільної нерухомості актори проживали в особняку Джей Ло в Бель-Ейр, який вона придбала за 28 млн. доларів навесні 2016 року. Наразі його виставлено на продаж за 42,5 млн.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 року. Подружжя вже були заручені понад 20 років тому.

Раніше прихильницю правильного харчування Дженніфер Лопес підловили з фастфудом.

Нагадаємо, ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави.

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