Дженніфер Лопес попросила ексдружину Аффлека обмежити з ним спілкування

Акторка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес вкрай незадоволена зближенням свого чоловіка з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Бен Аффлек часто бачиться з екскоханою і це не радує співачку.

Про це пише видання Life & Style.

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Останнім часом Бен Аффлек не дуже радий у компанії своєї дружини Дженнфер Лопес, хоча пара спростовує всі чутки про проблеми у шлюбі. Акторів днями навіть бачили разом під час візиту у фаст-фуд. Але, коли Аффлек разом з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, виглядає дуже щасливим.

"Джей Ло дуже ревнує до того тісного зв'язку, який є між Беном і Джен. Вона впевнена, що Бен обдурив її про свої дружні стосунки з колишньою дружиною. Насправді вони стали набагато ближче відколи розійшлися, і Джей Ло зовсім не подобається те, як багато часу вони проводять разом", — поділився інсайдер.

За його словами, нещодавно Лопес навіть дзвонила Гарнеру з вимогою обмежити спілкування з Аффлеком, і в результаті між жінками трапилася велика сварка.

Лопес, до речі, допомогла Аффлеку налагодити стосунки з колишньою дружиною та впоратися з "драмою минулого". Гарнер з Аффлеко виховує трьох спільних дітей.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже через 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком.