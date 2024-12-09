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Дженнифер Лопес в роскошном платье с декольте показалась на кухне

9 декабря 2024 17:22
Мария Покровская - Редактор
Дженнифер Лопес в роскошном платье показала, как готовит ужин — фото, видео
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Мария Покровская - Редактор

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свои кулинарные навыки. Правда, сделала это звезда в очень необычном образе.

Фотографиями Джей Ло поделилась в Instagram.

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В своем фотоблоге звезда продемонстрировала очередной роскошный образ. Джей Ло подчеркнула все свои прелести в блестящем платье с глубоким декольте и открытой спиной.

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Звезда поделилась видео, на котором уверенно шагает по коридору в роскошном наряде. Свой образ Лопес дополнила босоножками и массивными украшениями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

А после Джен неожиданно показалась на кухне. В том же платье знаменитость взялась за приготовление пасты.

"Моя любимая часть выходов в свет — это возвращение домой на полночный перекус", — подписала фото звезда.

Дженнифер Лопес по приготовлению ужина
Дженнифер Лопес за приготовлением ужина. Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло приготовила пасту в роскошном платье
Джей Ло приготовила пасту в роскошном платье. Фото: instagram.com/jlo

В сети наряды певицы уже назвали "платьем мести". Якобы так Джей Ло намекает на своего бывшего мужа Бена Аффлека, что он потерял.

Особенно после того, как стало известно, что актер после развода сблизился со своей бывшей Дженнифер Гарнер.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес восхитила своим появлением на торжественной церемонии.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды кухня соцсети

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