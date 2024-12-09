Дженнифер Лопес в роскошном платье показала, как готовит ужин — фото, видео

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свои кулинарные навыки. Правда, сделала это звезда в очень необычном образе.

Фотографиями Джей Ло поделилась в Instagram.

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В своем фотоблоге звезда продемонстрировала очередной роскошный образ. Джей Ло подчеркнула все свои прелести в блестящем платье с глубоким декольте и открытой спиной.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Звезда поделилась видео, на котором уверенно шагает по коридору в роскошном наряде. Свой образ Лопес дополнила босоножками и массивными украшениями.

А после Джен неожиданно показалась на кухне. В том же платье знаменитость взялась за приготовление пасты.

"Моя любимая часть выходов в свет — это возвращение домой на полночный перекус", — подписала фото звезда.

Дженнифер Лопес за приготовлением ужина. Фото: instagram.com/jlo

Джей Ло приготовила пасту в роскошном платье. Фото: instagram.com/jlo

В сети наряды певицы уже назвали "платьем мести". Якобы так Джей Ло намекает на своего бывшего мужа Бена Аффлека, что он потерял.

Особенно после того, как стало известно, что актер после развода сблизился со своей бывшей Дженнифер Гарнер.

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